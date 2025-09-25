به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی هوشمند ظهر امروز در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان قزوین گفت: این شورا سیاست گذاری و بالادستی است، 6 ماه از سال گذشته و حتماً باید سند جامع رسانه‌ای و فضای مجازی داشته باشیم.

وی اضافه کرد: سند باید اجرایی و مقبول اسناد بالا دستی خودش باشد، همچنین اعتبارات لازم باید برای تدوین این سند تأمین شده و شیوه اجرایی آن را به تبادل نظر بگذاریم.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی استان قزوین ادامه داد: در سامانه جامع رسانه‌های کشور (ای رسانه) که سامانه به‌روزی نیست، متأسفانه برخی از خبرنگاران که فعالیت چندانی ندارند، در نشست‌ها حاضر شده و برای مجموعه دولت هزینه ایجاد می‌کنند.

هوشمند افزود: توزیع آگهی دولتی نیز بین رسانه‌های استان عادلانه نیست، به عنوان مثال به فلان رسانه 10 آگهی داده شده که قیمت مجموع آن 100 میلیون تومان است، اما به یک رسانه دیگر 10 آگهی داده شده که مجموع مبلغ آن 10 میلیون تومان بوده که به طور حتم باید توزیع بر اساس قیمت و ارزش صورت پذیرد.

وی ادامه داد: حضور نامنظم و نامرتب برخی از اعضا در شورای اطلاع‌رسانی باید مورد پیگیری قرار گیرد، ما متأسفانه از نخستین تشکیل نشست شورای اطلاع‌رسانی شاهد غیبت مسئول شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه بودیم، درحالی که این شورا در تبیین عملکرد دولت بسیار اثرگذار خواهد بود.

انتهای پیام/