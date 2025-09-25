به گزارش ایلنا از خوزستان، یعقوب رستمی مال‌خلیفه امروز پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات تعاونی‌های شهرستان آبادان در فرمانداری این شهر افزود: استان خوزستان ظرفیت خوبی در بخش توسعه تعاون، بخصوص در بخش گردشگری، دارد که باید از آن برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید استفاده کرد.

وی با اشاره به فعالیت ۱۰۵ هزار تعاونی در کشور افزود: یک هزار و ۶۰۰ تعاونی، یعنی حدود پنج درصد تعاونی‌های کشور، در استان خوزستان فعال هستند.

رستمی مال‌خلیفه افزود: استان خوزستان از ظرفیت خوبی در بخش تعاون، بخصوص در بخش گردشگری، شیلات و آبزی‌پروری برخوردار است.

وی اولین ماموریت تعاون در اقتصاد را جمع‌آوری دارایی‌های خُرد و هدایت آنها به چرخه تولید دانست و افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصدد پیوند و اتصال فعالیت‌های تعاونی‌های کوچک به تولیدی‌های بزرگ در کشور است که در صورت تحقق می‌تواند به رشد و تعالی این بخش منجر شود.

