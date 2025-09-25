دولت چهاردهم تلاش می کند کشور آبادتر از گذشته شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس علی آبادی روز پنجشنبه سوم مهرماه در آیین افتتاح آبرسانی به ۷۲ روستای لرستان در الیگودرز با اشاره به وجود دوره خشکسالی ۵ساله در کشور، اظهارداشت: وضعیت منابع آبی کشور مناسب نیست.

وی ادامه داد: وضعیت منابع آبی در کشور در پاییز مناسب نیست و پیش بینی می‌شود در زمستان وضعیت بارندگی نرمال شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه ۵ سال شرایط آبی و بارندگی کشور آنرمال بوده، گفت: حداقل باید ۵ سال با بارش نرمال داشته باشیم تا این مشکلات جبران شود ولی در هرحال باید خودمان را برای هر شرایطی آماده کنیم.

علی آبادی با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف در این شرایط، افزود: در این زمینه حتی مقام معظم رهبری هم بر ضرورت مدیریت بهینه و مصرف صحیح انرژی و منابع، تاکید دارند.

وی ادامه داد: افزایش تولید واحدهای تولیدی و…مهم است ولی در حوزه تولید هم باید DGP افزایش یابد و به نفع مردم باشد.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش به برنامه‌های این مجموعه در زمینه تولید تولید برق گفت: در زمینه تولید برق در بخش خورشیدی باید به ۷ هزار مگاوات و در بخش حرارتی به ۵ هزار و ۳۰۰ مگاوات برسیم تا مشکل خاموشی رفع شود.

وی اظهارداشت: برای انجام کارهای بیشتر در این زمینه باید سرمایه‌گذاری جذب شود و اراده دولت چهاردهم این است که ایران را از گذشته آبادتر کنیم.

وی ادامه داد: آب کالای مهمی است و موسسات علمی عنوان می‌کنند که آب بزرگ‌تری چالش بشر است و منطقه ما هم اوضاع مناسبی ندارد.

علی آبادی با اشاره به عملیات آبرسانی به ۱۳۲ روستای استان با کمک بسیج سازندگی نیز اظهارداشت: قرارگاه امام حسن مجتبی یک بازوی توانمند برای وزارت نیرو در این حوزه است.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش گفت: مردم لرستان ثابت کرده‌اند که همیشه در میدان و در دفاع از کشور قرار داشته‌اند و برای این نظام بویژه در جنگ ۱۲ روزه به صورت ویژه و جانانه چجنگیده اند.

