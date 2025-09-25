خبرگزاری کار ایران
با میزان مصرف کنونی آب نمی‌توان رشد پایدار داشت

با میزان مصرف کنونی آب نمی‌توان رشد پایدار داشت
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین نیز در این دیدار با تاکید بر نیاز عمومی جامعه به سازگاری با تغییر اقلیم و کم‌آبی، آن را تنها راه حل قطعی مقابله با پدیده کم‌آبی دانست و گفت: با میزان مصرف کنونی و روند رو به رشد آن، نمی توان توسعه پایداری ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جاوید پورنگ در دیدار داراب بیرنوندی، مدیرعامل آب وفاضلاب استان پیگیری های مستمر کمال اسماعیل زادگان، مدیر امور آبفای شهرستان تاکستان جهت اجرای پروژه های تامین آب آشامیدنی در شهرها و روستاهای شهرستان تاکستان را در تامین امنیت و آرامش برای مردم موثر خواند.

وی همچنین برخورد قاطعانه با متخلفان انشعاب غیرمجاز و مشترکین خانگی دارای پمپ بدون مخزن ذخیره را موجب پایداری آب مورد نیاز مردم در زمان اوج مصرف تابستان امسال دانست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین نیز در این دیدار با تاکید بر نیاز عمومی جامعه به سازگاری با تغییر اقلیم و کم‌آبی، آن را تنها راه حل قطعی مقابله با پدیده کم‌آبی دانست و گفت: با میزان مصرف کنونی و روند رو به رشد آن، نمی توان توسعه پایداری ایجاد کرد. 

در ادامه این دیدار، دادستان شهرستان بر عدم استفاده  از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب برای کاربری کشاورزی به دلیل مخاطرات بهداشتی تاکید کرد و از عملکرد امور آبفای شهرستان تاکستان در خصوص اجرای برنامه های موثر برای جلوگیری از تنش آبی در ایام تابستان تقدیر و تشکر کرد. 

