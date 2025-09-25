خبرگزاری کار ایران
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی:

کادرسازی و حفظ وحدت ملی اولویت‌های اصلی حزب موتلفه اسلامی است/ حمایت از دولت‌ها

کد خبر : 1691356
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اولویت‌های این حزب در دوره چهاردهم، تأکید کرد که کادرسازی و حفظ وحدت ملی از اهداف اصلی حزب موتلفه اسلامی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی امانی روز پنج‌شنبه در نشست خبری، یاد شهدای مختلف ایران از جمله شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای منا، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، سلامت و اقتدار را گرامی‌داشت و گفت: این رادمردان، افتخارات بی‌نظیری برای ایران اسلامی به ارمغان آورده‌اند.

امانی با اشاره به وضعیت حزب موتلفه اسلامی در دوره چهاردهم و سیاست‌های این حزب در کادرسازی و جذب جوانان، گفت: در این دوره حزب موتلفه اسلامی با هدف تقویت ساختارهای خود، برنامه‌های ویژه‌ای برای جذب و آموزش جوانان در نظر گرفته است. ما نیروهای خود را از سنین نوجوانی وارد تشکیلات می‌کنیم، آن‌ها را با آرمان‌های حزب آشنا کرده و به تدریج مسئولیت‌های مختلف را به آن‌ها می‌دهیم. هدف ما این است که در آینده این جوانان بتوانند در سطوح مدیریتی کشور فعالیت کنند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: امروز در حزب موتلفه اسلامی، شاهد حضور جوانانی هستیم که در گذشته دوره‌های آموزشی حزب را گذرانده‌اند و امروز در مسئولیت‌های مختلف این حزب فعالیت می‌کنند. ما برای آینده نیز به دنبال تربیت و آماده‌سازی نیروهای جدید برای مسئولیت‌های کلیدی در حزب و در کشور هستیم.

حفظ انسجام ملی و حمایت از دولت‌ها

امانی بر اهمیت حفظ وحدت ملی و حمایت از دولت‌ها در راستای تقویت انسجام کشور تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که وحدت ملی و انسجام داخلی برای پیشرفت کشور حیاتی است. حزب موتلفه اسلامی از دولت‌ها در راستای حفظ این انسجام حمایت کرده و در مسیر وحدت، هیچ‌گاه از مسئولیت‌های خود شانه خالی نکرده است.

وی افزود: ما به طور خاص به حمایت از دولت‌ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پایبند هستیم و در این مسیر همواره با همکاری و همفکری با دیگر گروه‌های سیاسی و اجتماعی در تلاش هستیم تا کشور در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گیرد.

امانی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل اقتصادی کشور و برنامه‌های حزب موتلفه اسلامی برای حل مشکلات اقتصادی اشاره کرد و با تاکید بر اهمیت تقویت بنگاه‌های اقتصادی کوچک  و همچنین اصلاح ساختار اقتصادی کشور گفت: حزب موتلفه اسلامی در زمینه اقتصادی نیز برنامه‌های خود را تدوین کرده و از دولت درخواست کرده است که در راستای تقویت بنگاه‌های کوچک، تسهیلات ویژه‌ای در نظر بگیرد تا مشکلات اقتصادی کاهش یابد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: ما همچنین با همکاری اعضای شورای مرکزی خود و کارشناسان اقتصادی حزب، پیشنهادات مختلفی برای تغییر ساختار اقتصادی کشور داشته‌ایم که امیدواریم دولت محترم به این پیشنهادات توجه کرده و از آن‌ها در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده کند.

وی افزود: حزب موتلفه اسلامی همچنان با پیروی از آموزه‌های امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، به حفظ آرمان‌های انقلاب و وحدت ملی کشور متعهد است.

انتخابات آینده و مشارکت حداکثری مردم

امانی در خصوص انتخابات آینده  و برنامه حزب موتلفه اسلامی در این زمینه گفت: ما در انتخابات آینده شوراها، ریاست جمهوری و دیگر انتخابات‌های پیش رو، به دنبال مشارکت حداکثری مردم و معرفی نیروهای توانمند و پاکدست برای مسئولیت‌های مختلف کشور هستیم. هدف ما این است که مردم بتوانند از میان نامزدهای مختلف، با آگاهی کامل، انتخاب‌هایی شایسته و مبتنی بر شایستگی‌های فردی انجام دهند.

وی افزود: مشارکت مردم در انتخابات از اولویت‌های اصلی حزب موتلفه اسلامی است و ما تلاش می‌کنیم تا در انتخابات شوراها و دیگر انتخابات‌ها، نامزدهایی را معرفی کنیم که بتوانند پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

امانی همچنین از برنامه حزب موتلفه اسلامی برای آینده  و ایجاد یک چشم‌انداز ۱۰ ساله خبر داد و گفت: ما برای ده سال آینده خود برنامه‌ریزی کرده‌ایم و بر اساس تجربه‌های گذشته و ارزیابی عملکرد حزب در سال‌های اخیر، به دنبال تقویت ساختارهای تشکیلاتی و برنامه‌های آینده حزب هستیم.

سیاست خارجی و تقویت اقتدار ایران در عرصه بین‌الملل

امانی در خصوص سیاست خارجی حزب موتلفه اسلامی و مسائل مرتبط با مذاکرات هسته‌ای نیز اظهار نظر کرد و گفت: ما معتقدیم که باید برنامه‌های هسته‌ای کشور در راستای حفظ اقتدار ملی و اقتدار موشکی ادامه یابد. تقویت توانمندی‌های هسته‌ای و موشکی ایران، یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که دشمنان این کشور به دنبال تضعیف آن هستند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: حزب موتلفه اسلامی از دولت و مسئولین محترم در راستای حفظ این اقتدار حمایت می‌کند و در این مسیر همواره همراه و همگام با مقام معظم رهبری و سایر ارکان نظام خواهیم بود.

انتهای پیام/
