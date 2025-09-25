به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی امانی روز پنج‌شنبه در نشست خبری، یاد شهدای مختلف ایران از جمله شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای منا، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، سلامت و اقتدار را گرامی‌داشت و گفت: این رادمردان، افتخارات بی‌نظیری برای ایران اسلامی به ارمغان آورده‌اند.

امانی با اشاره به وضعیت حزب موتلفه اسلامی در دوره چهاردهم و سیاست‌های این حزب در کادرسازی و جذب جوانان، گفت: در این دوره حزب موتلفه اسلامی با هدف تقویت ساختارهای خود، برنامه‌های ویژه‌ای برای جذب و آموزش جوانان در نظر گرفته است. ما نیروهای خود را از سنین نوجوانی وارد تشکیلات می‌کنیم، آن‌ها را با آرمان‌های حزب آشنا کرده و به تدریج مسئولیت‌های مختلف را به آن‌ها می‌دهیم. هدف ما این است که در آینده این جوانان بتوانند در سطوح مدیریتی کشور فعالیت کنند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: امروز در حزب موتلفه اسلامی، شاهد حضور جوانانی هستیم که در گذشته دوره‌های آموزشی حزب را گذرانده‌اند و امروز در مسئولیت‌های مختلف این حزب فعالیت می‌کنند. ما برای آینده نیز به دنبال تربیت و آماده‌سازی نیروهای جدید برای مسئولیت‌های کلیدی در حزب و در کشور هستیم.

حفظ انسجام ملی و حمایت از دولت‌ها

امانی بر اهمیت حفظ وحدت ملی و حمایت از دولت‌ها در راستای تقویت انسجام کشور تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که وحدت ملی و انسجام داخلی برای پیشرفت کشور حیاتی است. حزب موتلفه اسلامی از دولت‌ها در راستای حفظ این انسجام حمایت کرده و در مسیر وحدت، هیچ‌گاه از مسئولیت‌های خود شانه خالی نکرده است.

وی افزود: ما به طور خاص به حمایت از دولت‌ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پایبند هستیم و در این مسیر همواره با همکاری و همفکری با دیگر گروه‌های سیاسی و اجتماعی در تلاش هستیم تا کشور در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گیرد.

امانی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل اقتصادی کشور و برنامه‌های حزب موتلفه اسلامی برای حل مشکلات اقتصادی اشاره کرد و با تاکید بر اهمیت تقویت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و همچنین اصلاح ساختار اقتصادی کشور گفت: حزب موتلفه اسلامی در زمینه اقتصادی نیز برنامه‌های خود را تدوین کرده و از دولت درخواست کرده است که در راستای تقویت بنگاه‌های کوچک، تسهیلات ویژه‌ای در نظر بگیرد تا مشکلات اقتصادی کاهش یابد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: ما همچنین با همکاری اعضای شورای مرکزی خود و کارشناسان اقتصادی حزب، پیشنهادات مختلفی برای تغییر ساختار اقتصادی کشور داشته‌ایم که امیدواریم دولت محترم به این پیشنهادات توجه کرده و از آن‌ها در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده کند.

وی افزود: حزب موتلفه اسلامی همچنان با پیروی از آموزه‌های امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، به حفظ آرمان‌های انقلاب و وحدت ملی کشور متعهد است.

انتخابات آینده و مشارکت حداکثری مردم

امانی در خصوص انتخابات آینده و برنامه حزب موتلفه اسلامی در این زمینه گفت: ما در انتخابات آینده شوراها، ریاست جمهوری و دیگر انتخابات‌های پیش رو، به دنبال مشارکت حداکثری مردم و معرفی نیروهای توانمند و پاکدست برای مسئولیت‌های مختلف کشور هستیم. هدف ما این است که مردم بتوانند از میان نامزدهای مختلف، با آگاهی کامل، انتخاب‌هایی شایسته و مبتنی بر شایستگی‌های فردی انجام دهند.

وی افزود: مشارکت مردم در انتخابات از اولویت‌های اصلی حزب موتلفه اسلامی است و ما تلاش می‌کنیم تا در انتخابات شوراها و دیگر انتخابات‌ها، نامزدهایی را معرفی کنیم که بتوانند پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

امانی همچنین از برنامه حزب موتلفه اسلامی برای آینده و ایجاد یک چشم‌انداز ۱۰ ساله خبر داد و گفت: ما برای ده سال آینده خود برنامه‌ریزی کرده‌ایم و بر اساس تجربه‌های گذشته و ارزیابی عملکرد حزب در سال‌های اخیر، به دنبال تقویت ساختارهای تشکیلاتی و برنامه‌های آینده حزب هستیم.

سیاست خارجی و تقویت اقتدار ایران در عرصه بین‌الملل

امانی در خصوص سیاست خارجی حزب موتلفه اسلامی و مسائل مرتبط با مذاکرات هسته‌ای نیز اظهار نظر کرد و گفت: ما معتقدیم که باید برنامه‌های هسته‌ای کشور در راستای حفظ اقتدار ملی و اقتدار موشکی ادامه یابد. تقویت توانمندی‌های هسته‌ای و موشکی ایران، یکی از ارکان اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که دشمنان این کشور به دنبال تضعیف آن هستند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: حزب موتلفه اسلامی از دولت و مسئولین محترم در راستای حفظ این اقتدار حمایت می‌کند و در این مسیر همواره همراه و همگام با مقام معظم رهبری و سایر ارکان نظام خواهیم بود.

