فرماندار تاکستان:

نانوایان درستکار تشویق و حمایت شوند

فرماندار شهرستان تاکستان گفت: در کنار برخورد با متخلفان نانوایانی که به‌درستی و با کیفیت خدمت‌رسانی می‌کنند نیز باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان ظهر امروز  با حضور میکائیل سلمانی فرماندار، خدایاری معاون عمرانی فرماندار و سایر اعضای کارگروه در محل فرمانداری شهرستان تاکستان برگزار شد.

میکائیل سلمانی، فرماندار در این جلسه ضمن قدردانی از اعضای کارگروه به‌ویژه در ایام بحرانی جنگ 12 روزه اظهار داشت: در این مدت شاهد تلاش و حضور فعال اعضا بودیم که جای تقدیر دارد.

وی با تأکید بر استمرار نظارت‌ها بر نانوایی‌ها گفت: در بازدید هفته گذشته از برخی نانوایی‌ها تخلفاتی از جمله نداشتن کارت بهداشت و کم‌فروشی مشاهده شد که نیازمند نظارت‌های دقیق‌تر و برخورد جدی‌تری است.

فرماندار همچنین خاطرنشان کرد: در کنار برخورد با متخلفان نانوایانی که به‌درستی و با کیفیت خدمت‌رسانی می‌کنند نیز باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرند.

سلمانی در پایان بر لزوم توجه ویژه به مسائل پدافند غیرعامل در حوزه آرد و نان تأکید کرد و خواستار دقت نظر بیشتر در این زمینه شد.

