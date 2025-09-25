فرمانده انتظامی استان قزوین خبر داد؛
انجام 20 فقره سرقت توسط سفرهفروش دورهگرد در قزوین
فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری مجرمی که با ترفند دورهگردی و فروش سفره و دستمال کاغذی یکبار مصرف موجودی حساب 20 نفر را به سرقت برده، خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح این خبر گفت: در مراجعه چند نفر خانم مسن به پلیس فتا استان قزوین مبنی بر برداشت غیرمجاز وجه از حساب آنان بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.
وی افزود: طبق اظهارات شاکیان پرونده مشخص شد، مالباختگان از یک فروشنده دوره گرد سفره و دستمال کاغذی یکبار مصرف خرید کردهاند که با اقدامات فنی و پلیسی محل زندگی متهم در یکی از مسافر خانههای شهر قزوین شناسایی و در یک اقدام ضربتی متهم دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.
فرمانده انتظامی استان قزوین بیان کرد: متهم در اعترافات خود اظهار کرد با شگرد فروش دستمال و سفره یک بار مصرف، رهگذران به ویژه خانمهای مسن را متوقف و با شگرد التماس کردن آنان را ترغیب به خرید میکرد و زمانی که مالباختهها کارت بانکی خود را برای پرداخت وجه به متهم تحویل میدادند، متهم ابتدا اقدام به گرفتن موجودی کارت بانکی کرده و سپس در تراکنش مجدد همه موجودی کارت را برداشت میکرد.
سردار طرهانی اضافه کرد: متهم تاکنون به برداشت بیش از 10 میلیارد ریال از حساب شهروندان در استانهای قزوین، فارس و آذربایجان شرقی با این ترفند اعتراف کرده و در این رابطه 20 نفر شاکی شناسایی شده که از این بین 9 نفر شاکی در استان قزوین و مابقی از سایر استانها هستند.
وی ادامه داد: هموظنان گرامی سعی کنند مایحتاج خود را از فروشگاههای معتبر تهیه کنند و درصورت خرید از دستفروشها نهایت دقت را داشته باشند و سعی کنند برای خریدهای روزمره خود از یک کارت بانکی با موجودی محدود استفاده کنند.