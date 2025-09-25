به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی زرینی با اعلام این خبر گفت: مأموران انتظامی شهرستان بویین‌زهرا در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی و سلب تحرک از مجرمان و قانون گریزان اجرای طرح آرامش را به مدت 72 ساعت در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران در اجرای این طرح پس از هماهنگی‌های قضائی به مناطق و مخفیگاه‌های شناسایی شده اعزام و در بازدید از این محل‌ها 112 نفر قاچاقچی، خرده فروش مواد مخدر و معتاد متجاهر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بوئین زهرا با اشاره به اینکه کشف 115 دستگاه خودرو توقیفی ،293 دستگاه موتورسیکلت متخلف، 7 دستگاه موتور سیکلت سرقتی، کشف 5 دستگاه خودروی سرقتی و دستگیری 48 نفرسارق از دیگر توفیقات این عملیات بود، گفت: در بازدید ماموران از مخفیگاه‌های شناسایی‌شده تعداد قابل توجهی اموال مسروقه به همراه 13 کیلو و 41 گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

زرینی ادامه داد: شماره تماس‌های 110 و 197 به صورت شبانه روزی به عنوان پل ارتباطی فراجا با شهروندان آمادگی پاسخگویی به درخواست‌ها و مطالبات مردمی است که هموطنان می‌توانند در صورت نیاز به فوریت‌های پلیسی و ارائه هرگونه پیشنهاد و انتقاد با این شماره‌ها تماس بگیرند.

