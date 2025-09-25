خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بارندگی در مازندران؛ ترافیک مقطعی، پرحجم و روان در محورهای اصلی

بارندگی در مازندران؛ ترافیک مقطعی، پرحجم و روان در محورهای اصلی
کد خبر : 1691322
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه این استان اعلام کرد که ترافیک در بیشتر جاده‌ها مقطعی، پرحجم و روان است و در حال حاضر هیچ‌گونه محدودیت ترافیکی در مسیرهای اصلی اعمال نشده است.

سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا از آغاز بارندگی سراسری در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر بارندگی‌های متناوب در بیشتر نقاط استان مازندران مشاهده می‌شود. با این حال، ترافیک در محورهای اصلی استان مقطعی و روان است.

سرهنگ عبادی افزود: تا این لحظه هیچ‌گونه محدودیت ترافیکی در جاده‌های مازندران اعمال نشده است، ولی با توجه به شرایط آب و هوایی، رانندگان باید احتیاط لازم را رعایت کنند.

وی همچنین اشاره کرد: در بعضی مناطق استان، آفتاب نیز مشاهده می‌شود که باعث شده تا وضعیت جوی در برخی نقاط تفاوت داشته باشد.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست که در هنگام بارندگی از سرعت خود بکاهند و با دقت و توجه بیشتری در جاده‌ها حرکت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی