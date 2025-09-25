بارندگی در مازندران؛ ترافیک مقطعی، پرحجم و روان در محورهای اصلی
رئیس پلیس راه این استان اعلام کرد که ترافیک در بیشتر جادهها مقطعی، پرحجم و روان است و در حال حاضر هیچگونه محدودیت ترافیکی در مسیرهای اصلی اعمال نشده است.
سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا از آغاز بارندگی سراسری در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر بارندگیهای متناوب در بیشتر نقاط استان مازندران مشاهده میشود. با این حال، ترافیک در محورهای اصلی استان مقطعی و روان است.
سرهنگ عبادی افزود: تا این لحظه هیچگونه محدودیت ترافیکی در جادههای مازندران اعمال نشده است، ولی با توجه به شرایط آب و هوایی، رانندگان باید احتیاط لازم را رعایت کنند.
وی همچنین اشاره کرد: در بعضی مناطق استان، آفتاب نیز مشاهده میشود که باعث شده تا وضعیت جوی در برخی نقاط تفاوت داشته باشد.
رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست که در هنگام بارندگی از سرعت خود بکاهند و با دقت و توجه بیشتری در جادهها حرکت کنند.