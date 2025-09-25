بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه بیمارستان لاکان و مسکن ۶۲۵ واحدی در رشت

به گزارش ایلنا از رشت، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در سفر یک‌روزه به استان گیلان، از پروژه ۶۲۴ واحدی نهضت ملی مسکن رشت بازدید کرد. این پروژه شامل ۸ بلوک ۵ طبقه و ۶ بلوک ۶ طبقه است و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۴۱ درصدی رسیده است.

در ادامه این سفر، وزیر راه و شهرسازی از بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان نیز بازدید کرد.

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت این مرکز درمانی برای ارتقای سطح سلامت گیلانیان اظهار کرد: کلنگ‌زنی این بیمارستان به سال ۱۳۸۷ بازمی‌گردد و امروز پس از گذشت حدود ۲ دهه، شاهد پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصدی آن هستیم.

وی با بیان اینکه گیلان به دلیل جمعیت بالا و گردشگرپذیر بودن نیاز مبرمی به توسعه زیرساخت‌های درمانی دارد، افزود: سرانه درمانی استان پایین‌تر از میانگین کشوری است و تکمیل این بیمارستان یکی از اولویت‌های جدی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

صادق با اشاره به اینکه بخش باقی‌مانده پروژه شامل نازک‌کاری و تأسیسات حیاتی است که دقت و استاندارد بالایی می‌طلبد، گفت: این قسمت‌ها باید با نظارت کامل و تأیید وزارت بهداشت تکمیل شود چرا که جان مردم در میان است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۸۰ درصد تجهیزات موردنیاز بیمارستان تأمین شده است، افزود: این موضوع شرایطی را فراهم می‌کند تا بلافاصله پس از تحویل بخش‌ها، بهره‌برداری از آن آغاز شود.

وی همچنین بر ضرورت تکمیل راه‌های دسترسی، ایجاد تقاطع ایمن در محور سراوان – فومن و احداث پارکینگ برای مراجعان و کارکنان تأکید کرد و گفت: منابع مالی پروژه از محل اعتبارات ملی، استانی و اوراق تأمین خواهد شد و سازمان راهداری نیز مأموریت یافته مسیرهای دسترسی بیمارستان را تکمیل کند.

صادق با قدردانی از پیگیری‌های نمایندگان مردم گیلان و استاندار، بیان کرد: تمام ملاحظات زیست‌محیطی در طراحی این پروژه دیده شده است؛ از جمله احداث تصفیه‌خانه فاضلاب و سیستم مدیریت پسماندهای بیمارستانی.

وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل مراحل باقیمانده، بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی رشت تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد و در خدمت مردم شریف گیلان قرار گیرد.

پیگیری‌ها برای تسریع در اجرای عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی گیلان انجام می‌شود

وزیر راه و شهرسازی در بدو ورود اظهار کرد: با افتخار امروز وارد شهر خاطره‌ساز رشت شدم. حتماً در بازدیدهایی که انجام می‌دهیم، پیگیری‌های بعدی را برای تسریع در اجرای عملیات اجرایی در حوزه راه، مسکن و خدمات پشتیبان مسکن انجام خواهیم داد.

وی با بیان اینکه معاونان وزارتخانه از روز گذشته در شهرستان‌های مختلف استان گیلان حضور یافتند و بازدیدهایی انجام دادند، افزود: با جمع‌بندی که امشب انجام خواهیم داد، در صورت امکان اعتباری برای تسریع در روند اجرای پروژه‌ها تخصیص داده خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی در بدو ورود به استان گیلان با حضور در گلزار شهدای شهرستان رشت، نسبت به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد. همچنین بازدید از کارگاه راه‌آهن رشت – آستارا، پروژه‌های زیرساختی استان، برگزاری جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی، دیدار با خانواده‌های شهدای راه و شهرسازی، نشست با مجمع نمایندگان و شورای مسکن استان از دیگر برنامه‌های این سفر است.