خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه بیمارستان لاکان و مسکن ۶۲۵ واحدی در رشت

بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه بیمارستان لاکان و مسکن ۶۲۵ واحدی در رشت
کد خبر : 1691286
لینک کوتاه کپی شد.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان گیلان، از پروژه ۶۲۴ واحدی نهضت ملی مسکن رشت و بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا از رشت، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در سفر یک‌روزه به استان گیلان، از پروژه ۶۲۴ واحدی نهضت ملی مسکن رشت بازدید کرد. این پروژه شامل ۸ بلوک ۵ طبقه و ۶ بلوک ۶ طبقه است و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۴۱ درصدی رسیده است.

در ادامه این سفر، وزیر راه و شهرسازی از بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی لاکان نیز بازدید کرد.

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت این مرکز درمانی برای ارتقای سطح سلامت گیلانیان اظهار کرد: کلنگ‌زنی این بیمارستان به سال ۱۳۸۷ بازمی‌گردد و امروز پس از گذشت حدود ۲ دهه، شاهد پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصدی آن هستیم.

وی با بیان اینکه گیلان به دلیل جمعیت بالا و گردشگرپذیر بودن نیاز مبرمی به توسعه زیرساخت‌های درمانی دارد، افزود: سرانه درمانی استان پایین‌تر از میانگین کشوری است و تکمیل این بیمارستان یکی از اولویت‌های جدی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

صادق با اشاره به اینکه بخش باقی‌مانده پروژه شامل نازک‌کاری و تأسیسات حیاتی است که دقت و استاندارد بالایی می‌طلبد، گفت: این قسمت‌ها باید با نظارت کامل و تأیید وزارت بهداشت تکمیل شود چرا که جان مردم در میان است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۸۰ درصد تجهیزات موردنیاز بیمارستان تأمین شده است، افزود: این موضوع شرایطی را فراهم می‌کند تا بلافاصله پس از تحویل بخش‌ها، بهره‌برداری از آن آغاز شود.

وی همچنین بر ضرورت تکمیل راه‌های دسترسی، ایجاد تقاطع ایمن در محور سراوان – فومن و احداث پارکینگ برای مراجعان و کارکنان تأکید کرد و گفت: منابع مالی پروژه از محل اعتبارات ملی، استانی و اوراق تأمین خواهد شد و سازمان راهداری نیز مأموریت یافته مسیرهای دسترسی بیمارستان را تکمیل کند.

صادق با قدردانی از پیگیری‌های نمایندگان مردم گیلان و استاندار، بیان کرد: تمام ملاحظات زیست‌محیطی در طراحی این پروژه دیده شده است؛ از جمله احداث تصفیه‌خانه فاضلاب و سیستم مدیریت پسماندهای بیمارستانی.

وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل مراحل باقیمانده، بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی رشت تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد و در خدمت مردم شریف گیلان قرار گیرد.

پیگیری‌ها برای تسریع در اجرای عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی گیلان انجام می‌شود

وزیر راه و شهرسازی در بدو ورود اظهار کرد: با افتخار امروز وارد شهر خاطره‌ساز رشت شدم. حتماً در بازدیدهایی که انجام می‌دهیم، پیگیری‌های بعدی را برای تسریع در اجرای عملیات اجرایی در حوزه راه، مسکن و خدمات پشتیبان مسکن انجام خواهیم داد.

وی با بیان اینکه معاونان وزارتخانه از روز گذشته در شهرستان‌های مختلف استان گیلان حضور یافتند و بازدیدهایی انجام دادند، افزود: با جمع‌بندی که امشب انجام خواهیم داد، در صورت امکان اعتباری برای تسریع در روند اجرای پروژه‌ها تخصیص داده خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی در بدو ورود به استان گیلان با حضور در گلزار شهدای شهرستان رشت، نسبت به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد. همچنین بازدید از کارگاه راه‌آهن رشت – آستارا، پروژه‌های زیرساختی استان، برگزاری جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی، دیدار با خانواده‌های شهدای راه و شهرسازی، نشست با مجمع نمایندگان و شورای مسکن استان از دیگر برنامه‌های این سفر است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی