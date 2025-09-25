خبرگزاری کار ایران
جذب سرمایه‌گذار برای اجرای تصفیه خانه های استان ضروری است

وزیر نیرو گفت: جذب سرمایه‌گذار برای اجرای تصفیه خانه ها ضروری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس علی آبادی امروز پنجشنبه در بازدید از تصفیه خانه شهرستان ازنا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پکیج‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری در این بخش در شهرستان‌های مختلف استان در حال تدوین است. 

وی با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه گذار در این حوزه، ادامه داد: باهمت مسولان و نمایندگان استان اقدامات خوبی برای جذب سرمایه گذار در استان در دست پیگیری قرار دارد. 

وزیر نیرو گفت: طی جلسه‌ای که با استاندار لرستان و نمایندگان استان داشتیم مقرر شد مزیت‌های هر شهرستان شناسایی شود و امروز هم وضعیت شهرستان‌های ازنا دورود و الیگودرز در حال بررسی و پیگیری می‌باشد. 

به گفته علی آبادی، تلاش نمایندگان لرستان در این زمینه نیز مثال زدنی است. 

وی اظهار کرد: قطعا سهم لرستان را از اعتبارات ملی در این حوزه با جدیت پیگیری می‌کنیم ولی متاسفانه در شرایط خشکسالی ۵ساله هستیم و باید براساس اولویت‌ها نیز حرکت کرد. 

مدیرعامل شرکت آبفا استان نیز در این زمینه گفت: تصفیه خانه شهرستان ازنا با جمعیت ۵۰ هزار نفری در ۲ فاز اجرا شده است. 

«نور الدین نوریزدان» افزود: تصفیه خانه ازنا تنها شهری است که تا افق ۱۴۰۵ تکمیل می‌شود.

