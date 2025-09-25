شهرستان دیواندره دارای۲۴۰ هزار هکتار اراضی ملی است‌

به گزارش ایلنا، تیمور رضائی با اشاره به اینکه شهرستان دیواندره دارای مساحت بالغ بر ۲۴۰ هزار هکتار اراصی ملی است، بیان داشت این اداره در راستای حفاظت و حراست از اراضی ملی در بخش حفاظت دارای ۳ سر جنگلبانی سارال، اوباتو و شریف آباد است که به صورت شبانه روزی در راستای پیشگیری و حفاظت از انفال فعالیت می کنند و در صورت ارتکاب به تخریب وتصرف اراضی ملی توسط بهره برداران اقدام قانونی لازم صورت می گیرد.

وی گفت. در راستای حفاظت از اراضی ملی و همچنین جلو گیری از قاچاق چوب و قطع مقطوعات چوبی غیر مجاز کشیک های فعال به صورت شبانه روزی و در روز های تعطیل به صورت مداوم در جریان است.

معرفی ۱۹۰ فقره پرونده قطع مقطوعات به مراجع قضایی

رئیس اداره منابع طبیعی دیواندره ادامه داد: در راستای حفاظت از اراضی ملی از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۱۹۰ فقره پرونده متخلفان به مراجع قضایی معرفی شده که از این تعداد ۱۸۲ فقره در قالب ماده ۵۵ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع به مساحت ۱۳۸ هکتار و۸ فقره پرونده در راستای قطع مقطوعات به مراجع قضایی معرفی شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی ادامه داد: در راستای مقابله با زمین خواری وتخریب و تصرف اراضی ملی وگشت زنی همکاران در سطح مراتع شهرستان وبا همکاری نیروی انتظامی تعداد ۳ دستگاه تراکتور در حال ارتکاب جرم وبا همکاری پاسگاه های نیروی انتظامی شهرستان توقیف شده است.

