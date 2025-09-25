به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی‌زاده روز پنجشنبه سوم مهر در جریان بازدید وزیر نیرو از تصفیه‌خانه شهر دورود بیان کرد: سطح پوشش فاضلاب در لرستان ۶۱ درصد بوده درحالی که میانگین کشوری ۵۸ درصد است اما به دلیل تکمیل نبودن تصفیه‌خانه‌ها، حدود ۴۵ درصد پساب‌های جمع‌آوری شده تصفیه می‌شود.

وی افزود: مناقصه ۵ تصفیه خانه با مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان و ظرفیت ۷۲ هزار مترمکعب در شبانه روز در سطح استان انجام شده و طی هفته آینده قرارداد جدید منعقد می‌شود اما مهم‌ترین چالش پیش‌رو تامین مالی است؛ با ساخت این تصفیه خانه‌ها، سطح پوشش فاضلاب استان ۸۵ درصد خواهد شد.

معاون آبفا کشور تصریح کرد: اعتبار کلی فاضلاب کشور ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۱۹۱ طرح است و باید ۲۵۰۰ میلیارد تومان را طی ۲/۵ سال برای این ۵ تصفیه خانه لرستان تامین شود. در لرستان از ظرفیت صنایع برای پساب استفاده نشده و استاندار کمک کند تا سرمایه‌گذار از پساب استفاده کرده و بخشی از تامین مالی پروژه‌ها انجام شود.

وی افزود: در سال اول مالی، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان از طریق پیوست قانون، کمک نمایندگان و استاندار تامین خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود از طریق ماده ۵۶ و فروش پساب و ظرفیت طرح، باقیمانده هزینه احداث ۵ تصفیه‌خانه لرستان تامین شود و برنامه داریم هر ۵ تصفیه‌خانه با هم تکمیل شود.

