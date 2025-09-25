خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار لرستان تاکید کرد:

لزوم اجرای زمانبندی شده پروژه های آبرسانی استان/ معیشت ۶ شهرستان به سد معشوره مرتبط است

لزوم اجرای زمانبندی شده پروژه های آبرسانی استان/ معیشت ۶ شهرستان به سد معشوره مرتبط است
کد خبر : 1691252
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار لرستان بر ضرورت اجرای پروژه های آبرسانی استان بویژه پروژه آبرسانی خرم‌آباد تاکید کرد و گفت: زمانبندی مناسبی برای اجرای این پروژه باید در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی در نشست وزیر نیرو با نمایندگان استان و مدیران صنعت آب و برق با اشاره به اهمیت پروژه آبرسانی خرم‌آباد اظهارداشت: این طرح نقش مهمی در تامین آب شرب پایدار خرم آباد دارد. 

وی ادامه داد: این پروژه از سال‌ها پیش آغاز شده و بخشی از عملیات خط انتقال، تونل و تصفیه‌خانه آن نیز اجرایی شده است. 

شاهرخی تصریح کرد: در شرایطی که منابع آبی خرم‌آباد باتوجه به وضعیت بارندگی‌ها در حال کاهش می‌باشد، باید تدابیر لازم برای تامین آب شرب پایدار خرم آباد اندیشیده شود و هیچ‌گونه تاخیری نیز در این زمینه پذیرفتنی نیست

وی با اشاره به اهمیت زمانبندی و توجه به نیازهای مردم در اجرای پروژه‌های آبرسانی، گفت: باید اولویت‌ها برای تمامی دستگاه‌های مسئول، مشخص شود تا پروژه‌ها متوقف و نیمه کاره نمانند. 

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت پروژه‌های درحال اجرای حوزه آب و برق، اظهارداشت: پروژه‌های زیرساختی این حوزه‌ها نیز با تکیه بر منابع داخلی و همکاری دستگاه‌های اجرایی در مسیر اجرا قرار دارد. 

شاهرخی افزود: پروژه‌های مهم حوزه این بخش با استفاده از منابع داخلی و حمایت دولت قابل پیگیری و اجرایی هستند ولی نیازمند همکاری دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط است. 

وی ادامه داد: طی ۱۰ ماه گذشته رایزنی‌های فشرده‌ای برای تامین منابع مالی حتی با رئیس‌جمهور هم داشته‌ایم که منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌ها در داخل کشور تامین شده و مراحل قانونی آن نیز در حال پیگیری است. 

وی تصریح کرد: هم اکنون نیز شورای اقتصاد آخرین مرحله بررسی پرونده‌ها را طی کرده و تنها نامه‌ای از وزارت نیرو جهت تکمیل اطلاعات درخواست کرده است. 

استاندار لرستان در پایان با اشاره به اهمیت سد معشوره برای شهرستان کوهدشت و چند شهرستان دیگر استان گفت: این پروژه برای ۶ شهرستان دیگر استان نیز از نظر تامین آب، کشاورزی و… حائز اهمیت است. 

شاهرخی افزود: سد مشعوره به عنوان یک اولویت قطعی، جدی و غیرقابل‌انکار مطرح است ما می‌دانیم که شرایط مالی دولت سخت است و امکان تخصیص حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان بودجه یک‌جا وجود ندارد. 

وی همچنین درخواست اعتماد و واگذاری کارفرمایی این پروژه به امور آب استان لرستان را مطرح و عنوان کرد: ما به نمایندگی از شما می‌توانیم با نظارت بیشتر و تسریع در کار، این پروژه را پیش ببریم و قطعاً از راهنمایی‌های همکاران در وزارت نیرو نیز استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی