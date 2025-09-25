استاندار لرستان تاکید کرد:
لزوم اجرای زمانبندی شده پروژه های آبرسانی استان/ معیشت ۶ شهرستان به سد معشوره مرتبط است
استاندار لرستان بر ضرورت اجرای پروژه های آبرسانی استان بویژه پروژه آبرسانی خرمآباد تاکید کرد و گفت: زمانبندی مناسبی برای اجرای این پروژه باید در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی در نشست وزیر نیرو با نمایندگان استان و مدیران صنعت آب و برق با اشاره به اهمیت پروژه آبرسانی خرمآباد اظهارداشت: این طرح نقش مهمی در تامین آب شرب پایدار خرم آباد دارد.
وی ادامه داد: این پروژه از سالها پیش آغاز شده و بخشی از عملیات خط انتقال، تونل و تصفیهخانه آن نیز اجرایی شده است.
شاهرخی تصریح کرد: در شرایطی که منابع آبی خرمآباد باتوجه به وضعیت بارندگیها در حال کاهش میباشد، باید تدابیر لازم برای تامین آب شرب پایدار خرم آباد اندیشیده شود و هیچگونه تاخیری نیز در این زمینه پذیرفتنی نیست
وی با اشاره به اهمیت زمانبندی و توجه به نیازهای مردم در اجرای پروژههای آبرسانی، گفت: باید اولویتها برای تمامی دستگاههای مسئول، مشخص شود تا پروژهها متوقف و نیمه کاره نمانند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت پروژههای درحال اجرای حوزه آب و برق، اظهارداشت: پروژههای زیرساختی این حوزهها نیز با تکیه بر منابع داخلی و همکاری دستگاههای اجرایی در مسیر اجرا قرار دارد.
شاهرخی افزود: پروژههای مهم حوزه این بخش با استفاده از منابع داخلی و حمایت دولت قابل پیگیری و اجرایی هستند ولی نیازمند همکاری دستگاهها و مراجع ذیربط است.
وی ادامه داد: طی ۱۰ ماه گذشته رایزنیهای فشردهای برای تامین منابع مالی حتی با رئیسجمهور هم داشتهایم که منابع مالی لازم برای اجرای پروژهها در داخل کشور تامین شده و مراحل قانونی آن نیز در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد: هم اکنون نیز شورای اقتصاد آخرین مرحله بررسی پروندهها را طی کرده و تنها نامهای از وزارت نیرو جهت تکمیل اطلاعات درخواست کرده است.
استاندار لرستان در پایان با اشاره به اهمیت سد معشوره برای شهرستان کوهدشت و چند شهرستان دیگر استان گفت: این پروژه برای ۶ شهرستان دیگر استان نیز از نظر تامین آب، کشاورزی و… حائز اهمیت است.
شاهرخی افزود: سد مشعوره به عنوان یک اولویت قطعی، جدی و غیرقابلانکار مطرح است ما میدانیم که شرایط مالی دولت سخت است و امکان تخصیص حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان بودجه یکجا وجود ندارد.
وی همچنین درخواست اعتماد و واگذاری کارفرمایی این پروژه به امور آب استان لرستان را مطرح و عنوان کرد: ما به نمایندگی از شما میتوانیم با نظارت بیشتر و تسریع در کار، این پروژه را پیش ببریم و قطعاً از راهنماییهای همکاران در وزارت نیرو نیز استفاده خواهیم کرد.