وزیر نیرو؛
سد معشوره یک طرح با تراز ملی است
وزیر نیرو گفت: سد معشوره یکی از سدهای در تراز ملی است و وزارت نیرو و مسولان استان تمرکز ویژه ای برای اجرا و تکمیل این سد دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس علی آبادی امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران استان افزود: به علت تغییراتی که در برنامههای سدسازی در دورههای قبلی صورت گرفته، روند اجرای این طرح نیز با تاخیر مواجه شده است.
وی ادامه داد: ما در مجموعه وزارت نیرو، سد معشوره را به عنوان یک طرح محوری میبینیم و در لرستان نیز تمرکز ویژهای برای اجرای طرح وجود دارد.
وزیر نیرو گفت: طرحهای سازهای در دورهای در دستور کار نبوده و سد معشوره هم یکی از این طرحها بوده است.
های آبادی افزود: اکنون به علت شرایط کم آبی موجود، ایجاد سدهای سازهای در دستور کار است و بر روی سد معشوره نیز متمرکز هستیم.
وی ادامه داد: حدود بیست سال است که در جریان این سد و پیگیریهای مربوط به آن هستیم و امروز نیز از طریق وزارت نیرو و مسولان استانی، با جدیت پیگیری میشود.
وی خاطرنشان کرد: تکمیل طرحهای ناتمام و تامین آب شرب به عنوان دو اولویت مهم در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.