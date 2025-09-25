خبرگزاری کار ایران
سد معشوره یک طرح با تراز ملی است

سد معشوره یک طرح با تراز ملی است
وزیر نیرو گفت: سد معشوره یکی از سدهای در تراز ملی است و وزارت نیرو و مسولان استان تمرکز ویژه ای برای اجرا و تکمیل این سد دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس علی آبادی امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران استان افزود: به علت تغییراتی که در برنامه‌های سدسازی در دوره‌های قبلی صورت گرفته، روند اجرای این طرح نیز با تاخیر مواجه شده است. 

وی ادامه داد: ما در مجموعه وزارت نیرو، سد معشوره را به عنوان یک طرح محوری می‌بینیم و در لرستان نیز تمرکز ویژه‌ای برای اجرای طرح وجود دارد. 

وزیر نیرو گفت: طرح‌های سازه‌ای در دوره‌ای در دستور کار نبوده و سد معشوره هم یکی از این طرح‌ها بوده است. 

های آبادی افزود: اکنون به علت شرایط کم آبی موجود، ایجاد سدهای سازه‌ای در دستور کار است و بر روی سد معشوره نیز متمرکز هستیم. 

وی ادامه داد: حدود بیست سال است که در جریان این سد و پیگیری‌های مربوط به آن هستیم و امروز نیز از طریق وزارت نیرو و مسولان استانی، با جدیت پیگیری می‌شود. 

وی خاطرنشان کرد: تکمیل طرح‌های ناتمام و تامین آب شرب به عنوان دو اولویت مهم در دستور کار این وزارت‌خانه قرار دارد.

