خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری آیین طرح تحول اجتماعی - مدرسه‌محور در آذربایجان غربی

برگزاری آیین طرح تحول اجتماعی - مدرسه‌محور در آذربایجان غربی
کد خبر : 1691248
لینک کوتاه کپی شد.

آیین طرح تحول اجتماعی - مدرسه‌محور در استان، صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیین طرح تحول اجتماعی - مدرسه‌محور در استان، صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی،و جمعی از مسئولان استانی و شهری برگزار شد.

رضا رحمانی،استاندار آذربایجان‌غربی در این مراسم با تأکید بر ضرورت توجه به مقوله آموزش و پرورش به عنوان زیربنای توسعه، گفت: اجرای چنین طرح‌هایی نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت همبستگی و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای دانش‌آموزان ایفا می‌کند.

رحمانی همچنین بر استمرار اجرای طرح‌های حمایتی در حوزه آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و خیرین می‌تواند زمینه‌ساز توسعه عدالت آموزشی در مناطق مختلف آذربایجان‌غربی باشد.

وی افزود:این طرح با هدف حمایت از دانش‌آموزان و خانواده‌های کم‌برخوردار در راستای ارتقای عدالت آموزشی و بهبود شرایط معیشتی، در سطح استان به اجرا درآمده است.

گفتنی است؛در قالب این طرح بیش از ۲ هزار بسته شامل اقلام آموزشی و بسته‌های معیشتی میان دانش‌آموزان نیازمند و خانواده‌های آنان توزیع خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی