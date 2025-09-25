به گزارش خبرنگار ایلنا، آیین طرح تحول اجتماعی - مدرسه‌محور در استان، صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی،و جمعی از مسئولان استانی و شهری برگزار شد.

رضا رحمانی،استاندار آذربایجان‌غربی در این مراسم با تأکید بر ضرورت توجه به مقوله آموزش و پرورش به عنوان زیربنای توسعه، گفت: اجرای چنین طرح‌هایی نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت همبستگی و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای دانش‌آموزان ایفا می‌کند.

رحمانی همچنین بر استمرار اجرای طرح‌های حمایتی در حوزه آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و خیرین می‌تواند زمینه‌ساز توسعه عدالت آموزشی در مناطق مختلف آذربایجان‌غربی باشد.

وی افزود:این طرح با هدف حمایت از دانش‌آموزان و خانواده‌های کم‌برخوردار در راستای ارتقای عدالت آموزشی و بهبود شرایط معیشتی، در سطح استان به اجرا درآمده است.

گفتنی است؛در قالب این طرح بیش از ۲ هزار بسته شامل اقلام آموزشی و بسته‌های معیشتی میان دانش‌آموزان نیازمند و خانواده‌های آنان توزیع خواهد شد.

انتهای پیام/