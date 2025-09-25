استاندار چهارمحال و بختیاری بر عزم همگانی برای مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد

به گزارش ایلنا، جعفر مردانی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که با حضور مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور برگزار شد اظهارداشت: نجات هر معتاد، احیای یک ملت است و برای پیشگیری از گسترش اعتیاد و درمان معتادان، به عزم همگانی نیاز داریم.

وی با بیان اینکه اعتیاد دیگر یک آسیب اجتماعی صرف نیست، بلکه تهدیدی چندوجهی علیه بنیان خانواده، امنیت اجتماعی و توسعه پایدار است، اظهار داشت: مقابله با اعتیاد تنها یک مأموریت نیست، بلکه رسالتی ملی و انقلابی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری از اجرای برنامه‌های مختلف برای درمان و بازتوانی معتادان در استان خبر داد و گفت: این ظرفیت وجود دارد که از مشارکت خیران و اعتبارات استانی برای گسترش این اقدامات استفاده کنیم.

مردانی پیشگیری از گسترش اعتیاد به‌ویژه در بین جوانان و نوجوانان را مهم‌ترین راه نجات جامعه عنوان کرد و بر تقویت آموزش خانواده‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها تأکید نمود.

وی با اشاره به قرارگیری استان در مسیر ترانزیت جنوب به شمال کشور افزود: بیشترین کشفیات مواد مخدر در استان در محورهای مواصلاتی انجام شده و میزان این کشفیات در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور نیز گفت: ایجاد مرکز ماده ۱۶ می‌تواند در ساماندهی معتادان متجاهر مؤثر باشد، این ستاد آماده حمایت از استان در زمینه تأمین بخشی از اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز است.

سلیمان عباسی، همچنین از راه‌اندازی پایلوت مرکز «امید زندگی» در چهارمحال و بختیاری خبر داد و افزود: این مرکز می‌تواند به الگویی ملی در زمینه بازتوانی و بازگشت معتادان به زندگی سالم تبدیل شود.

