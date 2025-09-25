معاون وزیر راه و شهرسازی در سفر به گیلان؛
کریدور ریلی آستارا–چابهار شاهبیت کریدورهای ریلی ایران است
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشرفت چشمگیر طرحهای ریلی و آزادراهی در گیلان، گفت: عملیات اجرایی بخشی از مهمترین کریدورهای حملونقل کشور در این استان آغاز شده و یا به مرحله نهایی رسیده است.
به گزارش ایلنا ازرشت، هوشنگ بازوند در مراسم آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح میدان کیسم آستانهاشرفیه با گرامیداشت یاد و خاطره بیش از ۸ هزار شهید دفاع مقدس این استان، فرماندهان و دانشمندان شهید و به ویژه شهید دانشمند صدیقی که از افتخارات گیلان و کشور بودند، اظهار کرد: نام این شهیدان در تاریخ ماندگار خواهد شد و تردیدی نیست که راه آنان با اقتدار ادامه مییابد.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهوری درباره اختصاص منابع ارزی کشور به توسعه زیربناهای حملونقل افزود: شرکت ساخت و توسعه، تکلیف کریدورهای اصلی کشور را مشخص کرده است. در حوزه ریلی ۹ کریدور تعریف شده که ۶ مسیر شمال–جنوب و سه مسیر شرقی–غربی را شامل میشود. در بخش بزرگراهی نیز ۱۱ کریدور طراحی شده که باز هم ۶ کریدور شمال–جنوب و پنج کریدور شرقی–غربی است. همچنین در بخش آزادراهها ۷ کریدور در دست اقدام داریم که عمدتاً جهت شمال–جنوبی دارند.
بازوند با بیان اینکه استان گیلان در عبور این کریدورها جایگاهی ویژه دارد، ادامه داد: نقش گیلان در این شبکه بسیار پررنگ و اثرگذار است و مسیرهای عبوری از این استان میتوانند آینده ارتباطات کشور با جهان را رقم بزنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت ژئوپلیتیک کریدورها خاطرنشان کرد: کریدورها صرفاً مسیر جابهجایی بار و مسافر نیستند؛ بلکه گاه سیاست و قدرت را نیز منتقل میکنند. نمونه بارز آن کریدور «زنگزور» است که هنوز ساخته نشده اما توانسته معادلات سیاسی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: هماکنون رقابت شدیدی در منطقه برای ایجاد و تکمیل کریدورها وجود دارد و کشورهایی همچون عراق، ترکیه و همسایگان دیگر به سرعت در حال تعریف مسیرهای جدید هستند. ایران نیز باید با شتاب بیشتری کریدورهای خود را تکمیل کند تا سهم واقعیاش در جابهجایی کالا میان چین، هند و اروپا تثبیت شود.
بازوند یکی از پروژههای کلیدی کشور را کریدور ریلی آستارا–چابهار دانست و تصریح کرد: این مسیر شاهبیت کریدورهای ریلی ایران است که شمال را به جنوب و دریای خزر را به خلیج فارس متصل میکند. در بخش زاهدان–چابهار هماکنون بیش از ۵ هزار نفر مشغول فعالیت هستند و امیدواریم امسال بخشی از این مسیر به بهرهبرداری برسد.
وی ادامه داد: تکمیل ادامه مسیر از رشت به آستارا نیز در اولویت دولت قرار دارد. قراردادهای اولیه آن منعقد شده و مراحل نهایی قرارداد اجرایی در حال تدوین است. با تحقق این پروژه، میتوانیم ادعا کنیم که ایران یکی از راهبردیترین کریدورهای ریلی منطقه را از خزر تا خلیج فارس در اختیار دارد.
بازوند در پایان تأکید کرد: تکمیل کریدورهای ملی نه تنها توسعه اقتصادی و رونق حملونقل را به همراه دارد، بلکه نقش ژئوپلیتیک ایران را در معادلات منطقهای و جهانی به شکل چشمگیری ارتقا خواهد داد.
بازوند: پروژههای زیربنایی گیلان با سرعت بیشتری در حال پیشرفت است
هوشنگ بازوند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تا امروز بیش از ۸۰ کیلومتر از مسیر ریلی آستارا – چابهار در استان گیلان تملک شده و حدود ۲۸۰ هکتار زمین در این مسیر آزادسازی شده است. این میزان تملک در نوع خود اقدامی بسیار بزرگ و دشوار است که با همراهی مردم منطقه و تلاش استاندار گیلان محقق شد.
وی با اشاره به اینکه آستارا – چابهار یکی از اصلیترین و راهبردیترین کریدورهای ریلی کشور است، افزود: اثرگذارترین بخش این کریدور در استان گیلان قرار دارد و به زودی عملیات اجرایی آن وارد مرحله جدیتری خواهد شد. با حضور وزیر راه و شهرسازی بازدیدی از کارگاه پروژه انجام میشود تا تصمیمات مهمتری برای تسریع کار اتخاذ شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین به پروژههای آزادراهی استان اشاره کرد و گفت: آزادراه شرق رشت از جمله طرحهای بسیار مهمی است که میتواند بسیاری از گرههای ترافیکی استان را برطرف کند. خوشبختانه عملیات اجرایی این پروژه با اعتباری معادل ۳۷۰ میلیارد تومان آغاز شده و هماکنون حدود سه پروژه آزادراهی مکمل نیز در دست اجراست.
بازوند اضافه کرد: تنها در همین بازه زمانی، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان پروژه در استان یا به بهرهبرداری رسیده و یا عملیات اجرایی آن آغاز شده است. این نشان میدهد که گیلان سهم ویژهای در کریدورهای بزرگراهی و آزادراهی کشور دارد و پروژههای آن با جدیت دنبال میشود.
وی با قدردانی از استاندار گیلان، نمایندگان استان، مشاوران پروژهها و شرکتهای پیمانکار تصریح کرد: هدف ما این است که مطالبات مردم در حوزه زیرساختهای حملونقل در کوتاهترین زمان ممکن محقق شود و پروژههای کلیدی استان هرچه زودتر به نتیجه برسند.