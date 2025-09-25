خبرگزاری کار ایران
دولت با جدیت تکمیل پروژه‌های عمرانی گیلان را دنبال می‌کند

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های عمرانی در استان گیلان گفت: دولت با تمام توان تکمیل پروژه‌های عمرانی گیلان را دنبال می‌کند

به گزارش ایلنا از رشت، فرزانه صادق صبح پنجشنبه در بدو ورود به استان گیلان در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به بازدیدهای میدانی و جلسات کارشناسی، گفت: بازدیدها و بررسی‌های انجام شده، مبنای تصمیم‌گیری و تأمین اعتبار برای اجرای پروژه‌ها خواهد بود و دولت با جدیت در پی تکمیل آن‌ها است.

وی با بیان اینکه دولت با جدیت تکمیل پروژه‌های عمرانی گیلان را دنبال می‌کند، افزود: در حوزه‌های مسکن، خدمات بهداشتی و درمانی و توسعه راه‌ها برنامه‌های گسترده‌ای در دست اقدام است که با مدیریت مناسب می‌توان روند پیشرفت استان را سرعت بخشید.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور معاونان وزارتخانه در شهرستان‌های مختلف استان، خاطرنشان کرد: امشب با جمع‌بندی گزارش‌ها، تصمیمات نهایی برای تسریع در تأمین اعتبار و اجرای پروژه‌ها اتخاذ خواهد شد.

 

