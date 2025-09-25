به گزارش ایلنا از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان، این عملیات با هدف افزایش ایمنی تردد و اصلاح قوس در کیلومتر ۱۷ تا ۱۹ این محور در محدوده سرنمک و پیچ چشمه اعمال می‌شود.

مسیر جایگزین در طول مدت انسداد از آزاد راه خرم‌آباد – بروجرد خواهد بود که راهداری لرستان از رانندگان خواسته است در برنامه‌ریزی سفرهای خود به این موضوع توجه کنند و در صورت هر گونه پرسشی در خصوص انسداد جاده ها با شماره ۱۴۱ تماس بگیرند.

طول راههای لرستان حدود هشت هزار کیلومتر است.

