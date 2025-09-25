وزیر راه و شهرسازی از طرح توسعه و استانداردسازی باند فرودگاه رشت بازدید کرد

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌‌شناس استاندار گیلان صبح امروز (پنجشنبه) به همراه فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و جمعی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، از روند اجرای طرح توسعه و استانداردسازی باند فرودگاه رشت بازدید به عمل آورد.

در این بازدید، وزیر راه شهرسازی و استاندار گیلان از نزدیک با مراحل اجرایی طرح و امکانات فرودگاه آشنا شده و بر تسریع در روند اجرای پروژه به منظور ارتقای استانداردهای ایمنی و افزایش ظرفیت پروازها تأکید کردند.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان در این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی در استان، اظهار کرد: ارتقای فرودگاه رشت نقش مهمی در رونق گردشگری، توسعه اقتصادی و تسهیل ارتباطات بین‌المللی استان خواهد داشت.

وی با اشاره به روند رو به رشد پرواز‌های داخلی و بین‌المللی در فرودگاه سردار جنگل رشت، خواستار توجه ویژه به افزایش ظرفیت اپرون (صحن) و طول باند فرودگاه شد و افزود: با تکمیل این طرح‌ها، فرودگاه رشت می‌تواند در آینده با افزایش سطح ایمنی پرواز‌ها پذیرای هواپیما‌های پهن پیکر باشد.

فرزانه صادق وزیر راه نیز در این بازدید، بر حمایت همه‌جانبه وزارتخانه از پروژه‌های توسعه‌ای و استانداردسازی فرودگاه‌های استان‌ها به ویژه گیلان تأکید کرد و بر اهمیت اجرای طرح‌ها مطابق با برنامه زمان‌بندی شده تأکید نمود.

این پروژه شامل استانداردسازی باند فرودگاه، بهبود سیستم‌های ناوبری و افزایش ظرفیت پذیرش پروازهاست که انتظار می‌رود با بهره‌برداری از آن، فرودگاه رشت به یکی از فرودگاه‌های پیشرفته شمال کشور تبدیل شود.