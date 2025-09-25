خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خاموشی ۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در لامرد

خاموشی ۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در لامرد
کد خبر : 1691179
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از کشف ۹ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش  ایلنا از لامرد، سرهنگ حسن امجدیان  درباره عملیات کشف ماینرها گفت: ماموران انتظامی از خبری مبنی بر نگهداری تعداد زیادی ماینر غیرمجاز در دو نقطه از شهرستان لامرد مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی با هماهنگی مرجع قضائی به مکان های مورد نظر اعزام و در بازرسی ۹ دستگاه ماینر فاقد مجوز قانونی کشف کردند.

سرهنگ امجدیان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این ماینرهای غیر مجاز را ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند، گفت: در این راستا دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

انتهای پیام/
خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی