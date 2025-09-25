خاموشی ۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در لامرد

به گزارش ایلنا از لامرد، سرهنگ حسن امجدیان درباره عملیات کشف ماینرها گفت: ماموران انتظامی از خبری مبنی بر نگهداری تعداد زیادی ماینر غیرمجاز در دو نقطه از شهرستان لامرد مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی با هماهنگی مرجع قضائی به مکان های مورد نظر اعزام و در بازرسی ۹ دستگاه ماینر فاقد مجوز قانونی کشف کردند.

سرهنگ امجدیان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این ماینرهای غیر مجاز را ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند، گفت: در این راستا دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

