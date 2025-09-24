خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی:

عزم جدی برای بازگرداندن الواح تاریخی به کشور وجود دارد

عزم جدی برای بازگرداندن الواح تاریخی به کشور وجود دارد
کد خبر : 1691089
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز بین‌الملل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه عزم جدی برای بازگرداندن الواح تاریخی و آثار هویتی کشور شکل گرفته است، از ادامه دار بودن بازگشت الواح جدید در آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الله ایوبی روز چهارشنبه دوم مهرماه در سفر به استان مازندران و شهرستان آمل با اشاره به اینکه همت و اراده در وزارت میراث‌فرهنگی برای بازگرداندن الواح تاریخی شکل گرفته و قدم‌های مؤثری در این مسیر برداشته شده است، گفت: موضوع مهم در حال حاضر این است که همت و اراده در میراث فرهنگی برای بازگرداندن الواح تاریخی شکل گرفته و قدم‌های مؤثری در این مسیر برداشته شده است.

وی در خصوص جزئیات الواح تاریخی از جمله نوع، زمان ورود به کشور و محل نگهداری آن‌ها از ارائه اطلاعات خودداری کرد، اما در  آخرین وضعیت بازگشت این آثار، خاطرنشان کرد: بزودی خبرهای خوشی در این زمینه اعلام خواهد شد.

ایوبی در ادامه سفر خود به شهرستان آمل، از چند خانه تاریخی و قدیمی این شهرستان که در سال‌های اخیر توسط شهرداری آمل مرمت و احیا شده‌اند، بازدید کرد.

وی همچنین از طرح بزرگ پیاده‌راه‌سازی هسته مرکزی این شهر بازدید به عمل آورد و در جلسه شورای فرهنگی عمومی شهرستان آمل شرکت کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی