عزم جدی برای بازگرداندن الواح تاریخی به کشور وجود دارد

به گزارش ایلنا، حجت‌الله ایوبی روز چهارشنبه دوم مهرماه در سفر به استان مازندران و شهرستان آمل با اشاره به اینکه همت و اراده در وزارت میراث‌فرهنگی برای بازگرداندن الواح تاریخی شکل گرفته و قدم‌های مؤثری در این مسیر برداشته شده است، گفت: موضوع مهم در حال حاضر این است که همت و اراده در میراث فرهنگی برای بازگرداندن الواح تاریخی شکل گرفته و قدم‌های مؤثری در این مسیر برداشته شده است.

وی در خصوص جزئیات الواح تاریخی از جمله نوع، زمان ورود به کشور و محل نگهداری آن‌ها از ارائه اطلاعات خودداری کرد، اما در آخرین وضعیت بازگشت این آثار، خاطرنشان کرد: بزودی خبرهای خوشی در این زمینه اعلام خواهد شد.

ایوبی در ادامه سفر خود به شهرستان آمل، از چند خانه تاریخی و قدیمی این شهرستان که در سال‌های اخیر توسط شهرداری آمل مرمت و احیا شده‌اند، بازدید کرد.

وی همچنین از طرح بزرگ پیاده‌راه‌سازی هسته مرکزی این شهر بازدید به عمل آورد و در جلسه شورای فرهنگی عمومی شهرستان آمل شرکت کرد.

