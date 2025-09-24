رئیس مرکز بینالملل وزارت میراثفرهنگی:
عزم جدی برای بازگرداندن الواح تاریخی به کشور وجود دارد
رئیس مرکز بینالملل وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان اینکه عزم جدی برای بازگرداندن الواح تاریخی و آثار هویتی کشور شکل گرفته است، از ادامه دار بودن بازگشت الواح جدید در آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا، حجتالله ایوبی روز چهارشنبه دوم مهرماه در سفر به استان مازندران و شهرستان آمل با اشاره به اینکه همت و اراده در وزارت میراثفرهنگی برای بازگرداندن الواح تاریخی شکل گرفته و قدمهای مؤثری در این مسیر برداشته شده است، گفت: موضوع مهم در حال حاضر این است که همت و اراده در میراث فرهنگی برای بازگرداندن الواح تاریخی شکل گرفته و قدمهای مؤثری در این مسیر برداشته شده است.
وی در خصوص جزئیات الواح تاریخی از جمله نوع، زمان ورود به کشور و محل نگهداری آنها از ارائه اطلاعات خودداری کرد، اما در آخرین وضعیت بازگشت این آثار، خاطرنشان کرد: بزودی خبرهای خوشی در این زمینه اعلام خواهد شد.
ایوبی در ادامه سفر خود به شهرستان آمل، از چند خانه تاریخی و قدیمی این شهرستان که در سالهای اخیر توسط شهرداری آمل مرمت و احیا شدهاند، بازدید کرد.
وی همچنین از طرح بزرگ پیادهراهسازی هسته مرکزی این شهر بازدید به عمل آورد و در جلسه شورای فرهنگی عمومی شهرستان آمل شرکت کرد.