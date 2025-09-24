خبرگزاری کار ایران
۱۳۰ روستای لرستان آبرسانی می شود/ لرستان نماد شکوه و پایمردی در جنگ ۱۲ روزه

کد خبر : 1691076
وزیر نیرو با اشاره به آبرسانی به 130 روستای در لرستان ، گفت: لرستان نماد شکوه و پایمردی ایران اسلامی در جنگ ۱۲ روزه بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس علی آبادی شامگاه چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان اظهارداشت: سهم قابل توجهی از شهدای جنگ ۱۲ روزه متعلق به لرستان بوده و رزمندگان این استان، پاسخ دندان‌شکنی به دشمن دادند. 

وی ادامه داد: مردم لرستان، نماد پایمردی و شکوه برای کشور هستند و به این مردم افتخار می‌کنیم. 

وی تصریح کرد: این استان از ظرفیت‌های ویژه‌ای برخوردار است که مهمترین آن‌ها همین مردم مهربان و معتقد هستند. 

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در این سفر تعدادی پروژه افتتاح می‌شود، گفت: امروز بازدیدی از سد مخمل‌کوه داشتیم و حتما این پروژه را با سرعت بیشتری پیگیری می‌کنیم و روند ساخت آن را را شتاب می‌دهیم. 

علی آبادی افزود: خط لوله انتقال آب این سد را نیز باجدیت ادامه می‌دهیم تا منابع آب پایدار برای مرکز استان تامین شود. 

وی ادامه داد: در زمینه آبرسانی به روستاها نیز در این سفر ۱۳۰ روستا آبرسانی و یک سد افتتاح می‌شود. 

وزیر نیرو گفت: در وزارت نیرو کارهای زیادی انجام شده ولی نواقصی هم وجود دارد اما نکات مثبت بویژه اقدامات صورت گرفته در زمینه نیروگاه‌ها را هم بیان کنید. 

وزیر نیرو گفت: امروز کالاهای کشور ما را با التماس می‌خرند و برخلاف برخی کشورها با التماس کالایی را نمی‌حریم و نمونه بارز آن نیز نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد است که یک نیروگاه تماما ایرانی می‌باشد

علی آبادی تصریح کرد: امروز کشور در شرایط خاصی است، ما در شرایط نه جنگ و نه صلح هستیم ولی سخنرانی مقام معظم رهبری عزتمندانه و قاطع بود و بر همین اساس با قدرت در برابر دشمن ایستاده ایم. 

وی ادامه داد: در حالیکه ۱۹ تا ۲۰ هزار مگاوات کسری داشتیم امسال بر بخشی از این ناترازی‌ها غلبه کردیم و اکنون در بسیاری بخش‌ها کسری نداریم. 

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در دوره خشکسالی ۵ساله هستیم، گفت: برای خروج از این وضعیت نیز طرح‌های جامعی در دست اجرا داریم و در این سفر در لرستان پروژه‌های با اهمیتی افتتاح و برخی دیگر هک آغاز می‌شوند. 

علی آبادی افزود: نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد یک پروژه مهم است و علاوه بر افتتاح فاز دوم آن، تکمیل فاز سوم آن نیز تسریع شود. 

وی ادامه داد: امکان افزایش ۱۰۰۰ مگاوات تجهیزات انرژی تجدیدپذیر و اصلاح شبکه انرژی نیز در استان وجود دارد و در این زمینه نیز همکاری خواهیم داشت. 

وی تصریح کرد: لرستان در شاهراه انتقال انرژی شمال جنوب کشور قرار دارد. 

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح کشور اشاره کرد و گفت: برهمین اساس تلاش می‌شود ۷ هزار مگاوات خورشیدی تا پایان سال با روش‌های فناورانه جدید و استفاده از منابع مردمی، تولید شود.

 

