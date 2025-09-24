خبرگزاری کار ایران
معاون استاندار قزوین خبر داد؛

بازگشایی مجدد دفتر وزارت امور خارجه در قزوین

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین از بازگشایی و فعالیت مجدد دفتر وزارت امور خارجه استان قزوین خبر داد.

به گزارش  ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور با اعلام این خبر گفت: این تصمیم پس از برگزارس نشستی با  آقامحمدی، مشاور وزیر و رئیس ستاد دیپلماسی استانی وزارت امور خارجه، اتخاذ شد.

وی تصریح کرد: در این نشست، بر اهمیت ویژه این دفتر برای تسهیل تبادلات تجاری، رفع مشکلات دانشجویی، تایید اسناد و امور اتباع خارجی، حمایت از واحدهای صادرکننده، و همچنین ارتباط با سفرا، کارداران و سرمایه‌گذاران خارجی تأکید شد.

معاون استاندار قزوین در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه ویژه استان در حوزه‌های گردشگری، صنعتی، و استقرار منطقه ویژه اقتصادی تاکستان، پیگیری‌های مستمر استاندار قزوین منجر به احیا و بازگشایی مجدد این دفتر شده است.

احمدپور در پایان گفت: در حال حاضر 17 استان کشور دارای دفاتر وزارت امور خارجه هستند.

