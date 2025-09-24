نماینده قزوین در مجلس:
مردم در شرایط اقتصادی سختی به سر میبرند
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سالار آبنوش عصر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استادن قزوین با تأکید بر لزوم حمایت از تولید و محرومیتزدایی گفت: با توجه به ظرفیت عظیم صنعتی استان، لازم است دولت مردان توجه ویژهای به این حوزه داشته باشند.
وی افزود: حمایت از صنعت داخلی، راهکاری اساسی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است و رهبر معظم انقلاب بارها بر اهمیت تولید داخلی تأکید کردهاند و همواره موضوع اصلی صحبت ایشان گره گشایی از مشکلات مردم است.
عضو کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس بازدید استاندار از واحدهای صنعتی و حضور میدانی مدیران در جمع صنعتگران را در حل مشکلات موثر دانست و یادآورشد: امروز مردم در شرایط اقتصادی سختی به سر میبرند و دولت موظف است با تدبیر ویژه به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند و مجلس نیز همواره در کنار دولت برای رفع موانع اقتصادی است.