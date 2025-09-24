خبرگزاری کار ایران
بهره وری مناسبی از ظرفیت های آبی استان انجام نشده است/ پیگیری برای حقابه معشوره

استاندار لرستان گفت: باوجود منابع آبی ویژه در استان، بهره وری مناسبی از این ظرفیت ها برای توسعه لرستان، صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی در جریان سفر وزیر نیرو به لرستان و در دیدار با نماینده ولی فقیه اظهار داشت: با مطالعات گسترده‌ای که در قالب برنامه ۵ساله استان انجام داده ایم، براساس منابع آب سرشار استان و تخصیص مناسبی که در بلند مدت برای استان فراهم شده، بهره وری مناسبی از این ظرفیت‌ها صورت نگرفته است. 

وی ادامه داد: باوجود تخصیص یک میلیارد مترمکعب آبی که در بلند مدت برای لرستان در نظر گرفته شده، در گذشته در زمینه ساخت سد توفیق نداشتیم یا اگر سدی هم ساخته شده در پایین دست آن شبکه آبیاری ایجاد نشده و استانی پرآب با کمترین بهره برداری از آب هستیم. 

استاندار لرستان گفت: در چنین شرایطی از ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی ما فقط ۲۲ درصد آن‌ها آبی هستند که این آمار در برخی شهرستان‌ها مانند کوهدشت ۱۱ درصد است. 

شاهرخی افزود: اگر سد معشوره ساخته شود نه تنها کوهدشت بلکه ۶ شهرستان دیگر را هم پوشش می‌دهد و از کوچاندن مردم جلوگیری می‌شود. 

وی ادامه داد: از محل رودخانه سیمره در دولت قبل به شهرستان کوهدشت حق آبه تخصیص یافته ولی این کار نیز معطل مانده است. 

استاندار لرستان تصریح کرد: در چنین شرایطی، وفاق و همدلی ویژه‌ای بین نمایندگان استان ایجاد شده و در کنار حمایت‌های نماینده ولی فقیه در استان، روند توسعه استان تسریع می‌شود. 

شاهرخی افزود: در این شرایط بهره وری مناسب از منابع آبی اجتناب ناپذیر است و اگر اتفاقی در حوزه سدسازی و نیفتند در مسیر توسعه استان هم اتفاقی نمی‌افتد.

