زندان باید به مرکز اصلاح، آموزش و بازگشت به اجتماع تبدیل شود

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، منصور بیژنی با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مختلف در مسیر اصلاح زندانیان افزود: امروز توسعه برنامه‌های اشتغال، حرفه‌آموزی، سوادآموزی و آموزش‌های قرآنی در صدر اولویت‌هاست. زندان باید به کلاس بزرگی برای یادگیری مهارت‌های زندگی، ارتقاء فرهنگی و توانمندسازی تبدیل شود تا از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری شود و خانواده زندانیان نیز از فشارهای ناشی از حبس طولانی در امان بمانند.

مدیرکل زندان‌های استان اصفهان با تأکید بر ضرورت مردمی‌سازی فعالیت‌ها و ارتباط مؤثر با رسانه‌ها، عفو را یکی از ابزارهای مهم در کاهش آسیب‌های ناشی از حبس‌های طولانی معرفی کرد و گفت: عفو، نه‌تنها سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه فرصت‌های تازه‌ای برای بازگشت زندانیان به مسیر صحیح فراهم می‌آورد. زمانی که این عفو با برنامه‌های اشتغال و حرفه‌آموزی همراه شود، اثرگذاری آن به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

بیژنی با ذکر نمونه‌های واقعی از موفقیت‌های این رویکرد گفت: یکی از مددجویان پس از مهارت‌آموزی، مدیریت یک خط تولید را در کارگاه زندان برعهده گرفت و بیش از ۴۰ کارگر را تحت پوشش قرار داد. این نشان‌دهنده قابلیت بالای زندانیان برای اصلاح و نقش‌آفرینی مثبت در اقتصاد و اجتماع است. تحقیقات نیز تأیید کرده‌اند زندانیانی که درگیر کار و حرفه‌آموزی می‌شوند، اعتمادبه‌نفس خود را بازیافته و کمتر مرتکب جرم مجدد می‌گردند که این امر به ارتقای امنیت عمومی کمک می‌کند.

مدیرکل زندان‌های استان در پایان اظهار داشت: ذهن بسیاری از مردم، زندان را محلی برای تنبیه می‌داند، در حالی که زندان باید مکانی برای آموزش، اصلاح و بازگرداندن ارزش‌های انسانی باشد. اگر دستگاه‌های متولی با جدیت وقت و منابع بیشتری برای توانمندسازی زندانیان اختصاص دهند، آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن برای جامعه آشکار خواهد شد.

