به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، این نشست با هدف بررسی اقدامات انجام‌شده در دستگاه‌های اجرایی، شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، ارتقای خدمت‌رسانی غیرحضوری و هم‌افزایی بین‌بخشی تشکیل شد تا مسیر توسعه استان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تجربه‌های موفق تسهیل شود.

جلیل بالایی در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان و تسهیل دسترسی مردم به دستگاه‌ها، تأکید کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، هوشمندسازی فرآیندها و واگذاری خدمات به صورت غیرحضوری از اولویت‌های اصلی معاونت توسعه مدیریت استانداری است.

وی افزود: «ما در دستگاه‌های اجرایی تجربه‌های ارزشمندی داریم که در قالب دانش ضمنی قابل ارزیابی هستند و برای ارتقای کارآمدی، لازم است با تعامل مستقیم با دستگاه‌ها و آشنایی با ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان، زمینه هم‌افزایی و افزایش توان استان فراهم شود.»

وی با تأکید بر اهمیت مستندسازی خدمات و عملکرد دستگاه‌ها اظهار داشت: «یکی از چالش‌های اصلی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مدیران، فاصله‌ای است که میان خدمات ارائه شده و برداشت مردم از این خدمات وجود دارد. برای نمونه، ممکن است یک دستگاه بزرگ‌ترین اقدامات عملی را انجام داده باشد، اما در ارزیابی عمومی مردم، موفقیت آن چندان ملموس نباشد. به همین دلیل لازم است کارشناسان حرفه‌ای و مستندساز در فرآیند ارزیابی دخیل شوند تا عدالت و انصاف در شناسایی مدیر، کارمند و دستگاه نمونه رعایت شود.»

بالایی همچنین در خصوص جشنواره رجایی توضیح داد که این دوره علاوه بر تقدیر از دستگاه‌ها و مدیران برتر، از یک نفر کارمند نمونه هر دستگاه نیز تقدیر خواهد شد تا فضای ارزیابی صرفاً مدیریتی نباشد و خدمات واقعی کارکنان نیز دیده شود.

وی تصریح کرد: «هدف این است که فضا در سنوات آینده به سمت عدالت و تشخیص درست پیش رود و کارکنان حرفه‌ای که خدمات ارزشمند ارائه می‌دهند، مورد تقدیر واقع شوند.»

معاون توسعه مدیریت استانداری کرمانشاه در ادامه به موضوع بهره‌وری اشاره کرد و گفت: «با توجه به مسئولیت‌های محوله در برنامه هفتم توسعه، لازم است دستگاه‌ها شاخص‌های بهره‌وری خود را مشخص و عملکرد خود را با معیارهای مشخص ارزیابی کنند. در جلسات آینده، با حضور متخصصان حوزه بهره‌وری، شاخص‌ها و چارچوب‌های اجرایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و آموزش‌های لازم برای ارتقای عملکرد ارائه می‌شود.»

وی افزود: «تحقق اهداف توسعه استان بدون همکاری و همدلی بین دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. بنابراین، نشست‌هایی از این دست، علاوه بر بررسی اقدامات انجام‌شده، بستری برای تعامل، تبادل تجربه و شناخت ظرفیت‌های موجود فراهم می‌کند تا با همدلی و هم‌افزایی، مسیر توسعه استان تسریع شود.»

جلیل بالایی از همه معاونان و مدیران خواست که در سازمان‌های خود افراد حرفه‌ای و مستندساز را برای ارزیابی عملکرد، مستندسازی اقدامات و شناسایی خدمات برتر انتخاب کنند تا در فرآیند جشنواره‌ها و ارزیابی‌ها، حق مجموعه‌ها ضایع نشود و خدمات واقعی کارکنان به درستی دیده شود.

در ادامه این جلسه یزدان خسروی مدیر کل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه،ضمن خیرمقدم به مدیران و مسئولان حاضر در جلسه اظهار داشت: «بی‌تردید سخن گفتن در محضر اساتید و مدیران فرهیخته کاری بس دشوار است، لیکن بر خود لازم می‌دانم پیش از ورود به مباحث اصلی، مراتب قدردانی و امتنان خویش را از مجاهدت‌ها و تلاش‌های صادقانه تمامی همکاران در دستگاه‌های اجرایی استان اعلام نمایم. دولت چهاردهم از بدو استقرار خویش، طرح‌ها و پروژه‌های ارزشمندی را در استان کرمانشاه آغاز کرده است که امروز بخشی مهم از آن‌ها به ثمر نشسته و ارتقای جایگاه استان در سطح ملی را به دنبال داشته است.»

وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر نقش راهبردی مدیریت استان افزود: «این توفیقات مرهون هدایت‌های هوشمندانه استاندار آمره‌ای و همچنین همگرایی و همدلی دستگاه‌های اجرایی استان است که بار دیگر نشان داد کرمانشاه واجد ظرفیت‌های برجسته مدیریتی و اجرایی در سطح کشور است.»

خسروی در بخش دیگری از اظهارات خویش به خدمات گسترده دستگاه‌های اجرایی در ایام اربعین اشاره کرد و گفت: «وجه تمایز بارز اربعین امسال با تمامی سنوات گذشته، همدلی کم‌نظیر میان نهادهای ذی‌ربط بود.

در مرزها هیچ‌گونه جدایی و موازی‌کاری وجود نداشت و در هر موردی که مسئله یا مشکلی رخ می‌داد، دستگاه‌ها با هم‌افزایی و همکاری مؤثر، بلافاصله نسبت به رفع آن اقدام می‌کردند. این همدلی و همگرایی، رضایت عمومی زائران را در پی داشت و کرمانشاه توانست میزبان شایسته‌ای برای عاشقان و دلدادگان اباعبدالله‌الحسین(ع) باشد.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: «شهرداری کرمانشاه، شرکت آب و فاضلاب، مرزبانی و سایر دستگاه‌ها هر یک با ایفای نقش مسئولانه و ایثارگرانه، سهمی مؤثر در ارائه خدمات ایفا نمودند و این هماهنگی جلوه‌ای از اعتماد متقابل و انسجام در میان نهادهای اجرایی استان بود.»

خسروی در ادامه افزود: «یکی از ویژگی‌های ارزشمند اربعین امسال آن بود که حتی پیش از خاتمه مراسم، دستگاه‌های نظارتی و مراجع بازپرسی در راستای شفافیت و سلامت اداری، بررسی عملکرد دستگاه‌ها و چگونگی هزینه‌کرد اعتبارات را در دستور کار قرار دادند. این رویکرد نشان می‌دهد که علاوه بر اهتمام به خدمت‌رسانی مطلوب، اصل شفافیت، پاسخگویی و سلامت اداری نیز به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است.»

وی در پایان سخنان خود با ابراز امیدواری نسبت به استمرار این روند تصریح کرد: «امید آن می‌رود که با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند اربعین امسال، در سال‌های پیش‌رو شاهد ارائه خدماتی گسترده‌تر، با کیفیت‌تر و متناسب‌تر با شأن زائران حسینی و مردم شریف استان باشیم. تداوم همدلی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، بی‌شک زمینه‌ساز تثبیت جایگاه واقعی کرمانشاه در سطح ملی و اعتلای هرچه بیشتر آن در عرصه خدمتگزاری خواهد بود.»

