وزیر نیرو در بازدید از سد مخمل کوه:

پروژه از پیشرفت مناسبی برخوردار است/ افتتاح ۱۱ پروژه در لرستان

وزیر نیرو گفت: این پروژه در حال حاضر فعال بوده و پیشرفت مناسبی دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس علی آبادی عصر چهارشنبه دوم مهر ماه در بازدید از پروژه سد مخزنی مخمل‌کوه اظهار در جمع خبرنگاران داشت: این طرح در مقطعی به علت مشکلاتی از قبیل تامین مالی متوقف شده بود اما هم‌اکنون با سرعت بیشتری در حال اجراست. 

وی ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر توسعه بدنه سد، موضوعاتی مانند انتقال آب، ایجاد راه دسترسی به شهر و اجرای خطوط لوله نیز در دستور کار قرار دارد. 

وزبر نیرو در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه‌های سفر به لرستان، گفت: این برنامه‌ها در ۲ بخش برنامه‌ریزی شده که در این مرحله بخش نخست طرح‌ها و پروژه‌های استان مورد بررسی و بهره‌برداری قرار می‌گیرد. 

علی آبادی افزود: در جریان سفر به لرستان ۱۱ پروژه مهم در حوزه‌های مختلف از جمله نیروگاه و سدسازی افتتاح می‌شود و مسائل اصلی استان با جدیت پیگیری می‌شود. 

وی تصریح کرد: به دلیل تعدد پروژه‌های لرستان، این سفر به‌صورت فشرده برگزار و امشب نیز جلسه‌ای در استانداری برای بررسی مسائل برگزار خواهد شد. 

وزیر نیرو با اشاره به ابلاغ سلام ریاست جمهوری به مردم لرستان گفت: دولت بنا دارد مسائل اساسی و مهم استان را به‌طور ویژه حل کند که در این مسیر از حمایت و همکاری استاندار و دستگاه‌های اجرایی استفاده خواهد شد. 

علی آبادی افزود: تمام تلاش‌مان را به کار می‌گیریم تا پروژه‌های لرستان در این حوزه پیشرفت مناسبی داشته باشند.

