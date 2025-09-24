خبرگزاری کار ایران
صدای انفجارهای کنترل شده در اصفهان شنیده می‌شود

کد خبر : 1691031
رئیس بسیج رسانه استان اصفهان گفت: از تاریخ ۳ مهر تا ۷ مهر به مدت ۶ شب به دلیل برگزاری نمایش میدانی بهار نارس، صدای انفجارهای کنترل شده، شنیده خواهد شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مجید صلاحی، رئیس بسیج رسانه استان اصفهان اظهار داشت: نمایش میدانی و ترکیبی بهار نارس که روایتی از قهرمانان دنباله‌دار است، همراه با جلوه‌های ویژه میدانی ۳ تا ۷ مهر ۱۴۰۴ در اصفهان برگزار می‌شود.

وی افزود: این نمایش میدانی ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در اصفهان، خیابان آبشار سوم، پارک پردیس هنر، آمفی تئاتر روباز برگزار می‌شود.

صلاحی گفت: از تاریخ ۳ مهر تا ۷ مهر به مدت ۶ شب به دلیل برگزاری نمایش میدانی بهار نارس، صدای انفجارهای کنترل شده، شنیده خواهد شد.

