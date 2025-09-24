اعزام هوایی ۶ مصدوم از دهلران به بیمارستان بزرگ دزفول

به گزارش ایلنا از خوزستان، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: صبح امروز بالگرد اورژانس ایلام، ۲ بانو و چهار کودک مصدوم حادثه واژگونی خودرو را برای دریافت خدمات درمانی پیشرفته از بیمارستان شهدای دهلران به بیمارستان بزرگ دزفول منتقل کرد.

رضا معمارزاده اظهار داشت: این انتقال هوایی با هدف تسریع در روند درمان و دسترسی بیماران به امکانات تخصصی‌تر صورت گرفت.

وی ادامه داد: بیمارستان بزرگ دزفول به عنوان قطب درمانی شمال خوزستان، مجهز به بخش‌های تخصصی بوده و پذیرای بیماران از استان‌های همجوار نیز می‌باشد.

معمارزاده با قدردانی از همکاری اورژانس هوایی ایلام خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دانشگاه‌های علوم پزشکی و استفاده از ظرفیت اورژانس هوایی نقش مهمی در نجات جان بیماران و ارتقای کیفیت خدمات درمانی دارد.

