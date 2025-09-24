کشف ۷۷ دستگاه ماینر غیر مجاز در امیدیه
دادستان عمومی و انقلاب امیدیه از کشف یک مزرعه غیرمجاز استخراج رمز ارز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، رضا پارسایی امروز چهارشنبه بیان کرد: در یک عملیات منسجم و با اشراف اطلاعاتی، تعداد ۷۷ دستگاه ماینر فعال غیرمجاز در امیدیه کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات دریافتی و رصدهای صورت گرفته، فعالیت دستگاه استخراج رمز ارز در یک منطقه صنعتی حاشیه شهرستان امیدیه مشخص شد و با دستور قضایی و اقدام به موقع ماموران فرصت هر گونه اقدام از متخلفان در امحای دستگاهها سلب شد.
پارسایی گفت: با توجه به ناترازیهای اخیر در توزیع نیروی برق و مصرف انرژی زیاد هر دستگاه ماینر، جمع آوری این دستگاهها در اولویت برنامههای احیای حقوق عامه قرار گرفته و با جدیت دنبال میشود.
دادستان امیدیه افزود: ماینرهای کشف شده در یک کارگاه صنعتی پنهان شده بودند و به شکل ماهرانهای از شبکه سراسری برق تغدیه میکردند که بار فراوانی را به شبکه تحمیل کرده بود.
پارسایی در این ماموریت از دستگیری یک نفر متهم خبر داد و اعلام کرد پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفته است.