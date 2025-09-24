به گزارش ایلنا، ماشاالله ایزدی عصر امروزدر نشست با نماینده ولی‌فقیه و استاندار چهارمحال و بختیاری بر تعامل بیشتر برای حل چالش‌های شهر تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت ساخت‌وساز به عنوان محوری برای اشتغال، بر لزوم پیگیری برای ابلاغ طرح جامع شهری تأکید کرد و افزود: این طرح برای ایجاد اشتغال پایدار و جذب کمک‌های دولتی در حوزه‌های عمرانی، ترافیکی، شهرسازی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی ضروری است و نقش بسزایی در رونق اقتصادی و توسعه شهر دارد.

ایزدی حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه شهرکرد را عاملی کمک‌کننده به مدیریت شهری در مراحل توسعه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه با همدلی و همکاری تمامی دستگاه‌ها می‌توان برای افزایش رفاه شهروندان گام‌های مؤثری برداشت، از استاندار و مسئولان قضائی خواست با عواملی که سبب عقب‌افتادگی و کاهش سرعت توسعه شهرکرد می‌شوند برخورد کنند و هشدار داد تاوان این سوء مدیریت‌ها را مردم باید بپردازند.

