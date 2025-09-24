گرامیداشت دوم مهر سالروز شهادت ۲۵ معلم و فرهنگی؛
حاجیبابایی: غنیسازی و بهرهگیری از دانش صلح آمیز هستهای حق مسلم ملت است
نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با ایران را نتیجه توطئه آمریکا علیه کشور دانست و گفت: این جنگ، حیلهگری آمریکا و رژیم صهیونیستی را به جهانیان نشان داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، حمیدرضا حاجیبابایی چهارشنبه در آیین گرامیداشت دوم مهر سالروز شهادت ۲۵ معلم و فرهنگی آموزش و پرورش آبادان در روزهای ابتدای جنگ تحمیلی در سینما مهر این شهر اظهار کرد: امروز همه دنیا به خوبی، قدرت شکست ناپذیر ایران متمدن و فرهنگی با پیوست اسلامی، تاریخی، غیرت و شرف جوانان را می شناسد.
حاجی بابایی افزود: در جنگ ۱۲ روزه دشمن درصدد بود تا قدرت عدالت خواه، عزتمندی و اسلام خواهی مردم ایران را به انزوا ببرد اما ملت در برابر خواسته دشمن تسلیم نشد.
وی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه قصد داشتند ایران بزرگ، متمدن و متدین را تجزیه کنند ولی به خواستههای نامشروع خود نرسیدند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ایران به دنبال جنگ افروزی نیست و فقط در جهت بهبود معیشت و رفاه مردم تلاش میکند.
وی افزود: ایران هیچگاه شروع کننده جنگ در منطقه نبوده و این رژیم صهیونستی بود که با دستور ترامپ جنگ ۱۲ روزه را علیه کشور تحمیل کرد و پس از شکست در به دست آوردن خواستههای غیرقانونی خود با دستور آمریکا آن را متوقف کرد.
حاجی بابایی غنی سازی و بهرهگیری از دانش صلح آمیز هستهای را حق بدون بازگشت مردم ایران دانست و گفت: دشمن فکر میکند ما هم مثل آنها حیلهگر هستیم.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه افزود: امروز شهدا توانستند کشور را به سمتی سوق دهند که علی رغم تفکرات گوناگون در کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه، ملت ایران همواره آماده و در حال دفاع از ایران هستند و از کشور و نظام حمایت میکنند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه دشمن را در جنگ ۱۲ روزه وادار به عقب نشینی کرد رهبری مقام معظم رهبری و اتحاد ایرانیان با تکیه بر قدرت موشکی و پشتیبانی مردمی بود.
نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت ۴۰ هزار معلم و دانشآموز در هشت سال دفاع مقدس گفت: باید روز دوم مهرماه را روز ملی معلم و شهادت دانست.
وی افزود: تنها راه برون از مشکلات به خصوص مشکلات اقتصادی نگاه معلمی به موضوعات مختلف است.
حاجی بابایی از آبادان به عنوان پیشرو در دفاع مقدس نام برد و گفت: مردم این شهر در مدت محاصره تسلیم نشدند و در برابر دشمن مقاومت کردند و همه محاسبات آنان را برهم زدند.
وی با اشاره به فرمان امام خمینی(ره) در خصوص شکست حصر آبادان اظهار کرد: پس از صدور فرمان امام (ره) همه ایران آبادان شد و یکپارچه جنگیدند تا حصر را بشکنند.
نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی گفت: آبادان از جهات خدمات رسانی نیاز به نگاه ویژه همه مسؤلان دارد.
حاجی بابایی توجه به صنعت دریامحور و گردشگری را برای توسعه آبادان ضروری دانست و افزود: لایروبی رودخانه اروند و بازکردن دهانه باعث رونق اقتصاد ایران خواهد شد.