خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گرامیداشت دوم مهر سالروز شهادت ۲۵ معلم و فرهنگی؛

حاجی‌بابایی: غنی‌سازی و بهره‌گیری از دانش صلح آمیز هسته‌ای حق مسلم ملت است

حاجی‌بابایی: غنی‌سازی و بهره‌گیری از دانش صلح آمیز هسته‌ای حق مسلم ملت است
کد خبر : 1691024
لینک کوتاه کپی شد.

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با ایران را نتیجه توطئه آمریکا علیه کشور دانست و گفت: این جنگ، حیله‌گری آمریکا و رژیم صهیونیستی را به جهانیان نشان داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، حمیدرضا حاجی‌بابایی چهارشنبه در آیین گرامیداشت دوم مهر سالروز شهادت ۲۵ معلم و فرهنگی آموزش و پرورش آبادان در روزهای ابتدای جنگ تحمیلی در سینما مهر این شهر اظهار کرد: امروز همه دنیا به خوبی، قدرت شکست ناپذیر ایران متمدن و فرهنگی با پیوست اسلامی، تاریخی، غیرت و شرف جوانان را می شناسد.

حاجی بابایی افزود: در جنگ ۱۲ روزه دشمن درصدد بود تا قدرت عدالت خواه، عزتمندی و اسلام خواهی مردم ایران را به انزوا ببرد اما ملت در برابر خواسته دشمن تسلیم نشد.

وی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه قصد داشتند ایران بزرگ، متمدن و متدین را تجزیه کنند ولی به خواسته‌های نامشروع خود نرسیدند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ایران به دنبال جنگ افروزی نیست و فقط در جهت بهبود معیشت و رفاه مردم تلاش می‌کند.

وی افزود: ایران هیچگاه شروع کننده جنگ در منطقه نبوده و این رژیم صهیونستی بود که با دستور ترامپ جنگ ۱۲ روزه را علیه کشور تحمیل کرد و پس از شکست در به دست آوردن خواسته‌های غیرقانونی خود با دستور آمریکا آن را متوقف کرد.

حاجی بابایی غنی سازی و بهره‌گیری از دانش صلح آمیز هسته‌ای را حق بدون بازگشت مردم ایران دانست و گفت: دشمن فکر می‌کند ما هم مثل آنها حیله‌گر هستیم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه افزود: امروز شهدا توانستند کشور را به سمتی سوق دهند که علی رغم تفکرات گوناگون در کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه، ملت ایران همواره آماده و در حال دفاع از ایران هستند و از کشور و نظام حمایت می‌کنند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه دشمن را در جنگ ۱۲ روزه وادار به عقب نشینی کرد رهبری مقام معظم رهبری و اتحاد ایرانیان با تکیه بر قدرت موشکی و پشتیبانی مردمی بود.

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به شهادت ۴۰ هزار معلم و دانش‌آموز در هشت سال دفاع مقدس گفت: باید روز دوم مهرماه را روز ملی معلم و شهادت دانست.

وی افزود: تنها راه برون از مشکلات به خصوص مشکلات اقتصادی نگاه معلمی به موضوعات مختلف است.

حاجی بابایی از آبادان به عنوان پیشرو در دفاع مقدس نام برد و گفت: مردم این شهر در مدت محاصره تسلیم نشدند و در برابر دشمن مقاومت کردند و همه محاسبات آنان را برهم زدند.

وی با اشاره به فرمان امام خمینی(ره) در خصوص شکست حصر آبادان اظهار کرد: پس از صدور فرمان امام (ره) همه ایران آبادان شد و یکپارچه جنگیدند تا حصر را بشکنند.

نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی گفت: آبادان از جهات خدمات رسانی نیاز به نگاه ویژه همه مسؤلان دارد.

حاجی بابایی توجه به صنعت دریامحور و گردشگری را برای توسعه آبادان ضروری دانست و افزود: لایروبی رودخانه اروند و بازکردن دهانه باعث رونق اقتصاد ایران خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی