برگزاری یازدهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه در اصفهان
نگاه ویژه سازمان زندانها به مهارتآموزی و اشتغال پایدار زندانیان
یازدهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه با حضور اهالی رسانه با محوریت تاثیرات حرفهآموزی مددجویان در دوران حضور در زندان بر اشغالزایی پس از آزادی، بهویژه برای محکومانی که مشمول عفو شدهاند در استان اصفهان، برگزار شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، یازدهمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور بیش از ۴۰ خبرنگار و عکاس از ۲۵ رسانه مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی و حرفهآموزی زندانیان پس از آزادی در استان اصفهان در حالی برگزار شده است، اخیرا با درخواست رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر معظم انقلاب تعداد گستردهای از محکومان مشمول عفو معیاری شدهاند.
به گفته کارشناسان، عفو میتواند تاثیر بسزایی در اشتغالزایی محکومان پس از آزادی داشته و ایجاد اشتغال عامل مهمی در جلوگیری از بازگشت مجدد افراد به زندان است.
در سالهای اخیر سازمان زندانها در کنار اقدامات فراوان فرهنگی، علمی، تربیتی، ورزشی و قرآنی که در ندامتگاهها و زندانهای سراسر کشور برای مددجویان زندانی برگزار میکند، نگاه ویژهای به مهارتآموزی و اشتغال پایدار زندانیان دارد تا چرخه اصلاح و تربیت این شهروندان بهتر و کاملتر شکل بگیرد.
در جریان این تور نظارتی نیز خبرنگاران و عکاسان حاضر از نزدیک در جریان واقعیتهای موجود در حوزهیِ اشتغال مددجویان، فعالیتهای کارگاههای اشتغال بنیاد تعاون زندانیان و همچنینِ چشمانداز کسبوکار برای آنها پس از عفو قرار گرفتند.
در این تور نظارتی اهالی رسانه از کارگاه های اشتغال کارخانجات بنیاد تعاون و ۳ شرکت که مددجویان پس از آزادی در آن مشغول به کار شدهاند، بازدید کردند.