به گزارش ایلنا از اصفهان، یازدهمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور بیش از ۴۰ خبرنگار و عکاس از ۲۵ رسانه مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی و حرفه‌آموزی زندانیان پس از آزادی در استان اصفهان در حالی برگزار شده است، اخیرا با درخواست رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر معظم انقلاب تعداد گسترده‌ای از محکومان مشمول عفو معیاری شده‌اند.

به گفته کارشناسان، عفو می‌تواند تاثیر بسزایی در اشتغال‌زایی محکومان پس از آزادی داشته و ایجاد اشتغال عامل مهمی در جلوگیری از بازگشت مجدد افراد به زندان است.

در سال‌های اخیر سازمان زندان‌ها در کنار اقدامات فراوان فرهنگی، علمی، تربیتی، ورزشی و قرآنی که در ندامتگاه‌ها و زندان‌های سراسر کشور برای مددجویان زندانی برگزار می‌کند، نگاه ویژه‌ای به مهارت‌آموزی و اشتغال پایدار زندانیان دارد تا چرخه اصلاح و تربیت این شهروندان بهتر و کامل‌تر شکل بگیرد.

در جریان این تور نظارتی نیز خبرنگاران و عکاسان حاضر از نزدیک در جریان واقعیت‌های موجود در حوزه‌یِ اشتغال مددجویان، فعالیت‌های کارگاه‌های اشتغال بنیاد تعاون زندانیان و همچنینِ چشم‌انداز کسب‌وکار برای آنها پس از عفو قرار گرفتند.

در این تور نظارتی اهالی رسانه از کارگاه های اشتغال کارخانجات بنیاد تعاون و ۳ شرکت که مددجویان پس از آزادی در آن مشغول به کار شده‌اند، بازدید کردند.

