یک هفته پس از انتصاب؛

مدیر درمان ایلام، معاونین خود را معرفی کرد

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان ایلام در احکامی معاونین درمان و توسعه مدیریت را منصوب کرد .

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، یک هفته پس از آغاز به کار،    مهدی خوش‌خبر  در احکامی جداگانه، مهشید رحمتیان را به‌عنوان معاون درمان و کیومرث پورکریمی را به‌عنوان معاون توسعه مدیریت منصوب کرد.

 خوش‌خبر در آیین معارفه معاونین خود گفت: رسالت کار درمان کاملاً مشخص است؛ هدف و برنامه ما خدمت به مردم و جامعه هدف است.

وی افزود: توجه به معیشت کارکنان، ایجاد حس آرامش در بین آن‌ها و ارتباط مؤثر با همکاران در کنار خدمت بی‌منت به مردم و شرکای اجتماعی از اولویت‌های اساسی ماست، چرا که کارمند برای خدمت‌رسانی به مردم باید انگیزه و امید داشته باشد.

 

