مدیر درمان ایلام، معاونین خود را معرفی کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، یک هفته پس از آغاز به کار، مهدی خوش‌خبر در احکامی جداگانه، مهشید رحمتیان را به‌عنوان معاون درمان و کیومرث پورکریمی را به‌عنوان معاون توسعه مدیریت منصوب کرد.

خوش‌خبر در آیین معارفه معاونین خود گفت: رسالت کار درمان کاملاً مشخص است؛ هدف و برنامه ما خدمت به مردم و جامعه هدف است.

وی افزود: توجه به معیشت کارکنان، ایجاد حس آرامش در بین آن‌ها و ارتباط مؤثر با همکاران در کنار خدمت بی‌منت به مردم و شرکای اجتماعی از اولویت‌های اساسی ماست، چرا که کارمند برای خدمت‌رسانی به مردم باید انگیزه و امید داشته باشد.

