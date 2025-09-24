یک هفته پس از انتصاب؛
مدیر درمان ایلام، معاونین خود را معرفی کرد
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان ایلام در احکامی معاونین درمان و توسعه مدیریت را منصوب کرد .
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، یک هفته پس از آغاز به کار، مهدی خوشخبر در احکامی جداگانه، مهشید رحمتیان را بهعنوان معاون درمان و کیومرث پورکریمی را بهعنوان معاون توسعه مدیریت منصوب کرد.
خوشخبر در آیین معارفه معاونین خود گفت: رسالت کار درمان کاملاً مشخص است؛ هدف و برنامه ما خدمت به مردم و جامعه هدف است.
وی افزود: توجه به معیشت کارکنان، ایجاد حس آرامش در بین آنها و ارتباط مؤثر با همکاران در کنار خدمت بیمنت به مردم و شرکای اجتماعی از اولویتهای اساسی ماست، چرا که کارمند برای خدمترسانی به مردم باید انگیزه و امید داشته باشد.