به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محمدی در جریان بازدید از مرکز فنی‌وحرفه‌ای شهرستان ساوه، افزود: برای رفع این چالش، باید زیرساخت‌های موجود در شهرهای صنعتی به مراکز پیشرفته تربیت نیروی کار ماهر تبدیل شوند تا نه تنها نیازهای منطقه‌ای، بلکه تقاضای نیروی متخصص در سطح ملی را تأمین کنند.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای شناسایی و احصای فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسعه‌محور متناسب با ظرفیت‌های هر استان تدوین شده است. این فرصت‌ها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی اجرایی می‌شوند و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به توسعه زیرساخت‌های آموزشی کمک کنند و اشتغال‌زایی پایدار داشته باشند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور اظهار داشت: طرح‌های توسعه‌محور به گونه‌ای اجرایی می‌شوند تا زیست‌بوم مهارتی در هر منطقه تقویت گردد. در تلاش هستیم تا شکاف بین نیازهای بازار کار و مهارت‌های نیروی انسانی را پر کرده و به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کنیم.

محمدی تصریح کرد: در سال جاری طرح همنوا با همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و وزارت آموزش و پرورش اجرایی شده است. این طرح با هدف به‌ اشتراک‌گذاری امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز فنی‌وحرفه‌ای با دانش‌آموزان هنرستان‌ها و دبیرستان‌های کشور طراحی شده است.

وی بیان داشت: اجرایی شدن طرح همنوا سبب خواهد شد تا کمبود زیرساخت‌های هنرستانی جبران شود. همچنین طرح همنوا همچنین مناطق محروم و شهرستان‌هایی را که از امکانات آموزشی محدود برخوردارند، تحت پوشش قرار می‌دهد و به توسعه عدالت آموزشی کمک می‌کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور تأکید کرد: شهرستان ساوه یکی از قطب‌های بالقوه آموزش مهارتی کشور است. این شهرستان می‌تواند با استفاده از زیرساخت‌های صنعتی و آموزشی خود، نیروی کار ماهر برای کشور تربیت کند و به رفع کمبود مهارت در مناطق صنعتی کمک کند.

محمدی با تأکید بر پتانسیل‌های شهرستان ساوه برای تبدیل شدن به هاب آموزشی ملی، ابراز داشت: ساوه با موقعیت استراتژیک و زیرساخت‌های صنعتی خود، می‌تواند الگویی برای سایر شهرستان‌های کشور باشد. مرکز فنی‌وحرفه‌ای این شهرستان می‌تواند به عنوان یک قطب آموزشی، کشور را از ظرفیت‌های مهارتی خود بهره‌مند کند.

وی اضافه کرد: این مرکز با ایجاد زیست‌بوم مهارتی پایدار، نیازهای آموزشی و مهارتی ساوه را تأمین خواهد کرد و با درآمدزایی از فعالیت‌های آموزشی، به توسعه اقتصادی منطقه کمک می‌کند. این زیست‌بوم مهارتی شامل ایجاد کارگاه‌های پیشرفته، توسعه برنامه‌های آموزشی متناسب با بازار کار و همکاری با صنایع محلی و ملی است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم مهارت در شهرستان‌های صنعتی مانند شهرستان ساوه را مطرح کرد و گفت: این کنسرسیوم با تقویت کارگاه‌های آموزشی موجود و ایجاد کارگاه‌های جدید، زیرساخت‌های آموزشی را به سطحی بالایی می‌رساند.

محمدی افزود: زیرساخت‌های آموزشی به حدی است که شهرستان ساوه بتواند به عنوان یک مرکز ملی برای تربیت نیروی کار ماهر عمل کند. این اقدام نه تنها نیازهای مهارتی منطقه را برآورده می‌کند، بلکه با صادرات نیروی کار آموزش‌دیده به سایر نقاط کشور، به توسعه اقتصاد ملی نیز کمک خواهد کرد.

وی به ظرفیت‌های شهرستان ساوه در حوزه صنایع غذایی اشاره کرده و ادامه داد: مرکز فنی‌وحرفه‌ای این شهر برنامه‌های مهارت‌محوری را در این بخش توسعه خواهد داد. هر نیازی در حوزه مهارتی وجود داشته باشد، ظرفیت لازم را ایجاد می‌کنیم تا دسترسی به آموزش‌های مهارتی برای همه آسان شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور اظهار داشت: در شهرستان ساوه، بیش از 100 دانش‌آموز، دوره‌های مهارتی را با موفقیت گذرانده‌اند. این طرح با تمرکز بر تقویت مهارت‌های شغلی، دانش‌آموزان و کارآموزان را برای ورود سریع‌تر به بازار کار آماده می‌کند.

انتهای پیام/