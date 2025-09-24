خبرگزاری کار ایران
خاکبرداری غیراصولی در بناب منجر به فوت و مصدومیت ۲ نفر شد

فرمانده انتظامی شهرستان بناب اعلام کرد: خاکبرداری غیراصولی در این شهر مجر به فوت یک نفر و مصدومیت شدید یک نفر دیگر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ فرامرز بابایاری روز چهارشنبه با بیان اینکه این حادثه در شهرک ولیعصر بناب روی داد، افزود: در پی تماس مردمی با مرکز فوریت های ۱۱۰ مبنی بر ریزش خاک در اطراف شهرک ولیعصر (عج)، عوامل کلانتری ۱۲ به همراه گشت کلانتری به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهار کرد: عوامل انتظامی پس از حضور در محل حادثه مشاهده کردند که ۲ برادر در حین جمع آوری خاک شیره انگور، در اثر خاک برداری غیراصولی دچار حادثه شده و در زیر خاک مدفون شده اند.

بابیاری ادامه داد: عوامل انتظامی به همراه اهالی شهرک برای نجات حادثه دیدگان وارد عمل شده و هر ۲ نفر را از زیر خاک بیرون کشیدند و با حضور عوامل اورژانش و به رغم اقدامات اولیه پزشکی، متاسفانه یکی از حادثه دیدگان به علت خفگی جان خود را از دست داد.

به گفته وی نفر دوم نیز به دلیل ناپایداری علائم حیاتی به بیمارستان اعزام و تحت مداوا قرار گرفت.

بابایاری از مردم درخواست کرد جهت پیشگیری از وقوع چنین حوادث ناگوار و داغدار شدن خانواده ها نکات ایمنی را در امور روزمره خود رعایت نمایند و بنا به ضرورت با فوریت های پلیسی ۱۱۰ و سازمان های امدادی تماس بگیرند.​

