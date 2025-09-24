وزیر نیرو وارد لرستان شد
عباس علی آبادی وزیر نیرو، عصر چهارشنبه به همراه هیاتی در یک سفر ۲ روزه وارد فرودگاه خرمآباد شد و مورد استقبال مسئولان از جمله استاندار و برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، علی آبادی روز چهارشنبه دوم مهرماه در بدور ورود به خرم آباد، با مدیران و مسئولان لرستان در محل فرودگاه دیدار و گفتگوی کوتاه داشت و برای ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، راهی گلزار شهدای خرم آباد شد.
بازدید از سد مخملکوه خرم آباد، دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد و جلسه با مدیران صنعت آب و برق از برنامههای روز نخست سفر وزیر نیرو به لرستان عنوان شده است.
برگزاری مراسم افتتاح سد تاج امیر و آبرسانی به ۶۰ روستای نورآباد، بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد، افتتاح واحد سوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد، هفت پروژه شبکه فوق توزیع استان و افتتاح پروژه آبرسانی به ۷۲ روستای شهرستان الیگودرز از محل تصفیه خانه آب مغانک نیز برنامههای روز دوم حضور علی آبادی در استان خواهد بود.
گلزار شهدای خرمآباد با حضور وزیر نیرو و مسولان استانی غبارروبی شد.
عباس علی آبادی» وزیر نیرو، سید سعید شاهرخی استاندار لرستان، برخی از نمایندگان استان، معاونان استاندار لرستان، مدیران دستگاههای اجرایی و…گلزار شهدای اقتدار و امنیت خرمآباد غبارروبی و عطرافشانی شد.
در این مراسم شرکتکنندگان ضمن قرائت فاتحه و اهدای گل به مقام شامخ شهدا بهویژه شهدای اقتدار وطن؛ با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.