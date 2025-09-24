پلمب 1682 امکنه متخلف بهداشتی طی یک سال اخیر در البرز

به گزارش ایلنا از البرز، شهرام صیادی، رئیس دانشگاه، به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط با شعار "هوای پاک، انسان سالم"، مجموعه اقدامات واحد بهداشت محیط دانشگاه در طول یک سال اخیر را تشریح کرد.

وی با اشاره به بازدیدهای گسترده از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، از مرداد ماه 1403 تا مرداد 1404 اعلام کرد: بیش از ۲۲۶ هزار بازدید انجام شده است و در این مسیر، بیش از ۱۵۰۰ متخلف از مقررات بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شدند. همچنین ۱۶۸۲ مرکز متخلف پلمب و بیش از ۱۱۳ هزار کارت معاینه بهداشتی صادر گردید.

صیادی به اقدامات واحد بهداشت محیط در کنترل کیفیت مواد غذایی و حفاظت از سلامت جامعه نیز اشاره کرد و افزود: بیش از ۷۱۰ هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد معدوم و از چرخه مصرف انسانی خارج شد. علاوه بر این، ۹۶۲۵ نمونه از آب آشامیدنی و استخرهای شنا و ۱۱۴ نمونه فاضلاب و پساب برای انجام آزمون‌های میکروبی و شیمیایی بررسی شدند و ۸۰ نمونه میوه و سبزیجات نیز آزمایش شد.

وی در ادامه به کنترل منابع آلاینده محیط زیست اشاره و تصریح کرد: ۲۶ منبع آلاینده هوا، ۴۴۷ منبع آلاینده آب، ۳۴۳ مورد دفع فاضلاب و ۳۴۰ مورد دفع زباله مورد بررسی و کنترل قرار گرفت. همچنین واحد بهداشت محیط دانشگاه پاسخگوی ۲۱۴۸ شکایت بهداشتی شهروندان بوده است.

وی گفت: از دیگر دستاوردهای سال گذشته می‌توان به مواردی همچون کسب رتبه برتر کشوری در عملکرد سلامت نوروزی سال ۱۴۰۴، استقرار برنامه ایمنی آب در سه شهر و شش روستا استان، راه‌اندازی بخش آزمایش‌های فاضلاب و پساب (میکروبی و شیمیایی) در آزمایشگاه آب و فاضلاب معاونت بهداشتی، انجام آزمایش جدید برای آب آشامیدنی، اجرای طرح ساماندهی عرضه لبنیات سنتی، اجرای طرح الزام عرضه نان‌های بسته‌بندی در فروشگاه‌های مواد غذایی و اجرای طرح ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی دخانیات در مراکز عرضه و سطح شهر اشاره کرد.

صیادی با تأکید بر اهمیت بهداشت محیط در سلامت جامعه اظهار داشت: تلاش‌های مستمر همکاران واحد بهداشت محیط، ضامن امنیت غذایی و محیط زیست سالم برای شهروندان است و این موفقیت‌ها نتیجه تعهد و دقت علمی تیم‌های ما در سراسر استان است.

