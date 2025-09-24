خبرگزاری کار ایران
در اطلاعیه ای انجام گرفت؛

انفجارات کنترل‌شده طی هفته دفاع مقدس در شیراز

​سپاه ناحیه احمد بن موسی (ع) شیراز در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع عموم مردم شریف شهرستان می‌رساند، در راستای اجرای برنامه شبیه‌سازی نبرد چزابه، از سه‌شنبه یکم مهرماه تا شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۴، بین ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰، صدای انفجارات و تیراندازی شنیده خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در ادامه این اطلاعیه آمده است: این انفجارات نمایشی و کاملاً کنترل‌شده است و هیچ‌گونه خطری شهروندان را تهدید نمی‌کند. از این رو، ساکنان مناطق اطراف ایستگاه مترو رازی، بلوار شهید صیاد، بلوار آصف و حوالی اداره پست می‌توانند با آرامش خاطر به فعالیت‌های روزمره خود ادامه دهند.

 

