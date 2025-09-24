به گزارش ایلنا، در ادامه این اطلاعیه آمده است: این انفجارات نمایشی و کاملاً کنترل‌شده است و هیچ‌گونه خطری شهروندان را تهدید نمی‌کند. از این رو، ساکنان مناطق اطراف ایستگاه مترو رازی، بلوار شهید صیاد، بلوار آصف و حوالی اداره پست می‌توانند با آرامش خاطر به فعالیت‌های روزمره خود ادامه دهند.

