در اطلاعیه ای انجام گرفت؛
انفجارات کنترلشده طی هفته دفاع مقدس در شیراز
سپاه ناحیه احمد بن موسی (ع) شیراز در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع عموم مردم شریف شهرستان میرساند، در راستای اجرای برنامه شبیهسازی نبرد چزابه، از سهشنبه یکم مهرماه تا شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۴، بین ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰، صدای انفجارات و تیراندازی شنیده خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در ادامه این اطلاعیه آمده است: این انفجارات نمایشی و کاملاً کنترلشده است و هیچگونه خطری شهروندان را تهدید نمیکند. از این رو، ساکنان مناطق اطراف ایستگاه مترو رازی، بلوار شهید صیاد، بلوار آصف و حوالی اداره پست میتوانند با آرامش خاطر به فعالیتهای روزمره خود ادامه دهند.