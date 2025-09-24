خبرگزاری کار ایران
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی البرز:

چهارباغ به نقطه تمرکز سرمایه‌گذاری استان البرز تبدیل شد

چهارباغ به نقطه تمرکز سرمایه‌گذاری استان البرز تبدیل شد
مدیرکل کار، تعاون و‌ رفاه اجتماعی گفت: شهرستان تازه‌تأسیس چهارباغ با میزبانی نخستین همایش «وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه»، فرصت معرفی ظرفیت‌های اقتصادی خود را به فعالان داخلی و خارجی پیدا کرده و گامی مهم در مسیر توسعه پایدار استان برداشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، حسین فلاح‌نژاد امروز به عنوان دبیر اجرایی همایش «وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه» در نشستی که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان بخش خصوصی و اصحاب رسانه در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، ضمن تأکید بر اهمیت همگرایی ملی و منطقه‌ای اظهار داشت: توسعه واقعی کشور زمانی محقق می‌شود که ظرفیت‌های منطقه‌ای به‌صورت هدفمند فعال شوند. چهارباغ به دلیل موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و ظرفیت‌های صنعتی و خدماتی، به‌عنوان شهرستان شاخص انتخاب شده و توانایی تبدیل شدن به مرکز جذب سرمایه را دارد.

وی افزود: در این همایش، بسته‌های جامع فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارائه می‌شود تا با شناخت دقیق از ظرفیت‌های استان، مشارکت اقتصادی در پروژه‌ها شکل گیرد.

فلاح نژاد همچنین با اشاره به نقش نهادهای دولتی و بخش خصوصی گفت: شبکه بانکی، اتاق بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت تعاون و دیگر نهادهای مرتبط، در کنار سرمایه‌گذاران قرار دارند تا مسیر سرمایه‌گذاری هموار شود و فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد گردد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این همایش، الگویی موفق برای دیگر شهرستان‌های استان باشد و بتواند زمینه برگزاری همایش‌های مشابه با تأکید بر توسعه پایدار و بهره‌وری اقتصادی را فراهم کند.

