خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار چهارباغ مطرح کرد:

چهار باغ، نقطه امید سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی البرز

چهار باغ، نقطه امید سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی البرز
کد خبر : 1690941
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان چهارباغ با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی این شهرستان، گفت: رونق تولید و اشتغال تنها با همکاری بخش خصوصی و انسجام ملی محقق می‌شود و میزبانی از همایش اقتصادی استان، فرصتی طلایی برای معرفی این ظرفیت‌هاست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمدرضا البرزی ورکی در نشست خبری همایش «وفاق ملی، سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه» اظهار کرد: سرمایه‌گذاری امن و حمایت از فعالان اقتصادی، ستون اصلی توسعه استان است. بدون مشارکت فعال بخش خصوصی و همگرایی میان نهادهای دولتی، هیچ طرح اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید.

وی با بیان اینکه چهارباغ برای نخستین بار میزبان یک همایش اقتصادی است، افزود: این شهرستان تازه‌تأسیس با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، خاک‌های حاصلخیز، منابع آب مطلوب و صنایع فعال، توانایی تبدیل شدن به الگویی در جذب سرمایه و توسعه پایدار را دارد.

البرزی ورکی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد استان گفت: اگر سرمایه‌گذاران از یک منطقه خارج شوند، مسئولان محلی باید پاسخگو باشند. ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت آنان، کلید حفظ سرمایه و رونق اقتصادی است.

فرماندار چهارباغ سه رکن «انسجام ملی، سرمایه‌گذاری و تولید» را حلقه‌های به‌هم‌پیوسته توسعه دانست و ادامه داد: همراهی دولت، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی، همراه با هدایت فرمانداران در شهرستان‌ها، مسیر پیشرفت اقتصادی را هموار می‌کند.

وی ظرفیت‌های چهارباغ را این‌گونه برشمرد: خاک مرغوب، تنوع اقلیمی، منابع آب زیرزمینی، موقعیت راهبردی در شاهراه مواصلاتی کشور و صنایع مستقر، این شهرستان را به نقطه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، تجهیز اراضی به سیستم‌های نوین آبیاری، گسترش گردشگری و تقویت صنایع گلخانه‌ای، برنامه‌های اولویت‌دار ما هستند.

البرزی ورکی در پایان افزود: با حمایت نهادهای دولتی و مشارکت فعالان اقتصادی، چهارباغ می‌تواند به قطب تولید و اشتغال البرز تبدیل شود و میزبانی از همایش اقتصادی، فرصتی بی‌نظیر برای معرفی ظرفیت‌های این شهرستان و ارتقای جایگاه استان در سطح ملی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی