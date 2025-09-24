فرماندار چهارباغ مطرح کرد:
چهار باغ، نقطه امید سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی البرز
فرماندار شهرستان چهارباغ با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی این شهرستان، گفت: رونق تولید و اشتغال تنها با همکاری بخش خصوصی و انسجام ملی محقق میشود و میزبانی از همایش اقتصادی استان، فرصتی طلایی برای معرفی این ظرفیتهاست.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمدرضا البرزی ورکی در نشست خبری همایش «وفاق ملی، سرمایهگذاری، تولید و توسعه» اظهار کرد: سرمایهگذاری امن و حمایت از فعالان اقتصادی، ستون اصلی توسعه استان است. بدون مشارکت فعال بخش خصوصی و همگرایی میان نهادهای دولتی، هیچ طرح اقتصادی به نتیجه نخواهد رسید.
وی با بیان اینکه چهارباغ برای نخستین بار میزبان یک همایش اقتصادی است، افزود: این شهرستان تازهتأسیس با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، خاکهای حاصلخیز، منابع آب مطلوب و صنایع فعال، توانایی تبدیل شدن به الگویی در جذب سرمایه و توسعه پایدار را دارد.
البرزی ورکی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد استان گفت: اگر سرمایهگذاران از یک منطقه خارج شوند، مسئولان محلی باید پاسخگو باشند. ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت آنان، کلید حفظ سرمایه و رونق اقتصادی است.
فرماندار چهارباغ سه رکن «انسجام ملی، سرمایهگذاری و تولید» را حلقههای بههمپیوسته توسعه دانست و ادامه داد: همراهی دولت، دانشگاهها و بخش خصوصی، همراه با هدایت فرمانداران در شهرستانها، مسیر پیشرفت اقتصادی را هموار میکند.
وی ظرفیتهای چهارباغ را اینگونه برشمرد: خاک مرغوب، تنوع اقلیمی، منابع آب زیرزمینی، موقعیت راهبردی در شاهراه مواصلاتی کشور و صنایع مستقر، این شهرستان را به نقطهای جذاب برای سرمایهگذاری تبدیل کرده است. توسعه کشاورزی دانشبنیان، تجهیز اراضی به سیستمهای نوین آبیاری، گسترش گردشگری و تقویت صنایع گلخانهای، برنامههای اولویتدار ما هستند.
البرزی ورکی در پایان افزود: با حمایت نهادهای دولتی و مشارکت فعالان اقتصادی، چهارباغ میتواند به قطب تولید و اشتغال البرز تبدیل شود و میزبانی از همایش اقتصادی، فرصتی بینظیر برای معرفی ظرفیتهای این شهرستان و ارتقای جایگاه استان در سطح ملی است.