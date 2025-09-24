در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح شد؛
۵ مصوبه جدید در مسیر تسهیل و رفع موانع تولید فارس
استاندار فارس بر بازخوانی نقش واحدهای صنعتی و تولیدی در دفاع مقدس و مسئولیتپذیری اقتصادی در جنگ ترکیبی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در پانصد و نود و نهمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به تقارن آغاز هفته دفاع مقدس با برگزاری جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران، دفاع مقدس را نقطهای درخشان در تاریخ ایران دانست که با فداکاری ملت، عزت و استقلال کشور را تثبیت کرد.
وی تأکید کرد: در طول دو قرن گذشته، دفاع مقدس تنها جنگی بود که با وجود اشغال بخشهایی از خاک کشور در آغاز نبرد، هیچگونه تغییری در مرزهای کشورمان رخ نداد و در نهایت دشمن به عقبنشینی وادار شد.
استاندار فارس با بیان اینکه دفاع مقدس حاصل حضور همه اقشار جامعه بود، نقش صنعتگران، معدنداران، بازرگانان و کارآفرینان را در پشتیبانی از جبههها برجسته دانست و گفت: بخشهای تولیدی و صنعتی کشور در آن دوران با تأمین اقلام مورد نیاز رزمندگان از جمله مواد غذایی، پوشاک، تجهیزات فنی و مهندسی و مواد شوینده، سهمی مؤثر در پایداری خطوط مقدم داشتند.
امیری با اشاره به شرایط کنونی کشور، قطعنامهها و تحریمهای ظالمانه که به نوعی جنگی اقتصادی را علیه ملت ما رقم زده است، بر ضرورت حضور فعال و مسئولانه بخش صنعت و معدن در عرصه تولید تأکید کرد و افزود: مردم انتظار دارند همانگونه که در دوران دفاع مقدس اهالی صنعت و کارآفرینان و واحدهای تولیدی نقش آفرین بودند، امروز نیز با همان انگیزه و احساس مسئولیت، در میدان جنگ ترکیبی ایفای نقش شود.
وی همچنین خواستار تبیین خدمات این بخش در دوران دفاع مقدس و الگوسازی برای نسل امروز و آینده شد.
در این نشست، موضوعات مرتبط با رفع موانع تولید، تسهیل فرآیندهای کارآفرینی و حمایت از فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش ارائه شده توسط دبیرخانه ستاد، تاکنون مشکلات ۲۷۵ بنگاه اقتصادی در سطح استان مورد رسیدگی قرار گرفته که در نتیجه این پیگیریها، ۲۹۳ مصوبه در کمیتههای تخصصی به تصویب رسیده است.
همچنین در این جلسه، پنج مصوبه جدید جهت بررسی و تصمیمگیری ارائه و بر لزوم همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول در مسیر تحقق اهداف تولید ملی و تقویت بنیه اقتصادی کشور تأکید شد.