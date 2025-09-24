مدیرکل امور اقتصاد و دارایی البرز:
۲۰۰ فرصت سرمایهگذاری در همایش اقتصادی استان معرفی میشود
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز، با اشاره به جایگاه دوم این استان در پایش ملی محیط کسبوکار گفت: در همایش «وفاق ملی برای سرمایهگذاری، تولید و توسعه»، بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایهگذاری در قالب بستههای اطلاعاتی به فعالان اقتصادی داخلی و خارجی ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، فرزین بهنامیفر در نشست خبری همایش «وفاق ملی برای سرمایهگذاری، تولید و توسعه» با تأکید بر اهمیت بهبود محیط کسبوکار در جذب سرمایه اظهار داشت: سرمایهگذاری موفق نیازمند بستری مطمئن و پایدار است و خوشبختانه البرز در سالهای اخیر توانسته در این زمینه جایگاه مطلوبی کسب کند.
وی با اشاره به نتایج ارزیابیهای فصلی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی گفت: بر اساس این پایشها، استان البرز در سال ۱۴۰۳ در بیشتر فصول رتبه اول یا دوم کشور را به دست آورد و در بهار ۱۴۰۴ نیز در جایگاه دوم قرار گرفت. این رتبهبندی که بر اساس ۲۸ شاخص و با نظر بخش خصوصی انجام میشود، نشاندهنده واقعیتهای مثبت محیط اقتصادی استان است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی البرز با بیان اینکه شرایط مناسب سرمایهگذاری در استان باید حفظ و تقویت شود، افزود: در همایش پیشرو ۳۶ مجوز بینام سرمایهگذاری و ۱۷۰ فرصت شناساییشده در حوزههای مختلف از جمله گردشگری، کشاورزی، صنعت، شهرکهای صنعتی و خدمات شهری ارائه خواهد شد. این بستهها در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد تا بتوانند بر اساس شناخت دقیق ظرفیتهای استان، برای ورود به پروژهها تصمیمگیری کنند.
بهنامیفر با تأکید بر اینکه هدف نهایی این اقدامات ایجاد اشتغال پایدار و افزایش سهم استان در تولید ناخالص داخلی است، ادامه داد: استان البرز در حوزه سرمایهگذاری خارجی نیز عملکرد چشمگیری داشته است؛ بهطوری که از مجموع ۱۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب کشور در سال جاری، بیش از ۵/۵ میلیارد دلار آن به البرز اختصاص یافته است. این موضوع جایگاه ویژه استان در جذب سرمایههای بینالمللی را نشان میدهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم برنامهریزیها و همافزایی دستگاههای اجرایی، روند جذب سرمایه در البرز ادامه خواهد داشت و میتواند زمینههای رشد اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی شهروندان را فراهم کند.