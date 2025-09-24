خبرگزاری کار ایران
کشف ١۵٩ کیلوگرم شیشه و هروئین در فارس

فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری ٢ قاچاقچی و کشف ١۵٩ کیلو و ٢۵٠ گرم شیشه و هروئین خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی، اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس از فعالیت قاچاقچیان در امر تهیه و توزیع محموله مواد مخدر مطلع شدند.

‌وی افزود: موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی مشخص شد قاچاقچیان با دو دستگاه خودرو سواری قصد انتقال مقادیری مواد مخدر به سمت شهر شیراز را دارند.

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: ماموران انتظامی به محور شیراز- پاسارگاد اعزام و دو دستگاه خودرو پژو ٢٠٦ و پژو ٢٠٧ را شناسایی و دستور ایست دادند که رانندگان بدون توجه اقدام به فرار کردند.

سردار ملکی تصریح کرد: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز خودرو‌ها متوقف و در بازرسی از خودرو پژو ٢٠٦، ١٤۵ کیلوگرم شیشه و ١٠ کیلو و ٨٠٠ گرم هروئین کشف و ٢ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شدند.

وی با اشاره به شناسایی منازل مسکونی هر دو قاچاقچی در شهر شیراز، افزود: در بازرسی از این دو منزل نیز در مجموع مقدار یک کیلو و ٦٠٠ گرم شیشه، یک کیلو و ٨۵٠ گرم هروئین، ١٢٠ گرم حشیش، دو قبضه اسلحه شکاری و یک قبضه اسلحه کلت کمری به همراه مهمات مربوطه کشف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس تاکید کرد: مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان مواد مخدر به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد. 

