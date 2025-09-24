کسب رتبههای پنجم و بیستویکم جهان توسط استادان دانشگاه شیراز
استادان دانشگاه شیراز در فهرست پنجم و بیستویکم پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفتند.
بهگزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی دانشگاه شیراز، دکتر احمد عریان، استاد پاتولوژی دانشگاه شیراز، رتبه پنجم و دکتر حمیدرضا پورقاسمی، استاد علوم و مهندسی خاک دانشگاه شیراز، رتبه بیستویکم را در میان پژوهشگران پراستناد دودرصد برتر جهان به خود اختصاص دادند.
طبق گزارش سالانه الزویر از عملکرد استنادی پژوهشگران که به گزارش پژوهشگران پراستناد ۲درصد مشهور است، ۵۵پژوهشگر از دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پراستناد ۲درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفتند. در این میان، در تحلیلهای رشتههای موضوعی، دکتر احمد عریان از دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز رتبه پنجم جهانی و دکتر حمیدرضا پورقاسمی از دانشکده کشاورزی دانشگاه، رتبه 21 جهانی را کسب کردهاند.