مدیرکل صمت استان مطرح کرد؛
استفاده بهینه از ظرفیتهای نهفته فارس در حوزه سرمایهگذاری
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با تشریح اهداف اتاق فکر، اظهار داشت: هدف ما از تشکیل این اتاق، بهرهگیری از خرد جمعی برای عبور از چالشهای مزمن صنعت و معدن و استفاده بهینه از ظرفیتهای نهفته استان فارس در حوزه سرمایهگذاری داخلی و خارجی است.
به گزارش ایلنا، کریم مجرب در دومین جلسه اتاق فکر اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با حضور فعالان صنعتی، کارشناسان اقتصادی و مسئولان استانی برگزار شد؛ این جلسات را پلی میان بخش دولتی و خصوصی برای تصمیمگیریهای دقیقتر و علمیتر برشمرد.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی، مقرر کرد تا کارگروههای تخصصی برای تدوین راهکارهای اجرایی و پیگیری مطالبات صنعتگران تشکیل شود.
در این نشست، کارشناسان و فعالان حوزه صنعت و اقتصاد با ارائه تحلیلهایی دقیق و کاربردی، به بررسی موانع موجود در مسیر تولید، مشکلات تأمین مواد اولیه، بروکراسیهای اداری، نیازهای زیرساختی و همچنین مزیتهای نسبی استان فارس در حوزه سرمایهگذاری پرداختند.
نشستی که با هدف شناسایی چالشهای پیشروی بخش صنعت استان ، بررسی ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری و هم فکری در خصوص رویداد مهم شیراز اکسپو ۲۰۲۵ برگزار شد و به بستری مؤثر برای هماندیشی و تصمیمسازی تبدیل گشت.