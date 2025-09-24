خبرگزاری کار ایران
مدیرکل صمت استان مطرح کرد؛

استفاده بهینه از ظرفیت‌های نهفته فارس در حوزه سرمایه‌گذاری

استفاده بهینه از ظرفیت‌های نهفته فارس در حوزه سرمایه‌گذاری
کد خبر : 1690896
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با تشریح اهداف اتاق فکر، اظهار داشت: هدف ما از تشکیل این اتاق، بهره‌گیری از خرد جمعی برای عبور از چالش‌های مزمن صنعت و معدن و استفاده بهینه از ظرفیت‌های نهفته استان فارس در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.

به گزارش ایلنا، کریم مجرب در دومین جلسه اتاق فکر اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با حضور فعالان صنعتی، کارشناسان اقتصادی و مسئولان استانی برگزار شد؛  این جلسات را پلی میان بخش دولتی و خصوصی برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و علمی‌تر برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی، مقرر کرد تا کارگروه‌های تخصصی برای تدوین راهکارهای اجرایی و پیگیری مطالبات صنعتگران تشکیل شود.

در این نشست، کارشناسان و فعالان حوزه صنعت و اقتصاد با ارائه تحلیل‌هایی دقیق و کاربردی، به بررسی موانع موجود در مسیر تولید، مشکلات تأمین مواد اولیه، بروکراسی‌های اداری، نیازهای زیرساختی و همچنین مزیت‌های نسبی استان فارس در حوزه سرمایه‌گذاری پرداختند.

 نشستی که با هدف شناسایی چالش‌های پیش‌روی بخش صنعت استان ،  بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و هم فکری در خصوص رویداد مهم شیراز اکسپو ۲۰۲۵  برگزار شد و به بستری مؤثر برای هم‌اندیشی و تصمیم‌سازی تبدیل گشت.

