شهردار شیراز:

میدان نقاره‌خانه طی چند ماه آینده به افتتاح می‌رسد

میدان نقاره‌خانه طی چند ماه آینده به افتتاح می‌رسد
شهردار شیراز با اعلام پیشرفت چشمگیر پروژه عظیم زندیه در قلب تاریخی شهر، نوید داد که فاز نخست این طرح فاخر–میدان نقاره‌خانه–طی چند ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش ایلنا،  محمدحسن اسدی گفت: این رویداد در مسیر ثبت جهانی بافت زندیه با محوریت ارگ کریمخان، تحولی شگرف در توسعه گردشگری شیراز رقم خواهد زد.

شهردار شیراز، از پیشرفت پروژه عظیم زندیه در قلب تاریخی شهر خبر داد و وعده داد که فاز اول این پروژه، یعنی میدان نقاره‌خانه، طی چند ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.  

وی در بازدید از این پروژه با بیان اینکه سالیان سال منتظر اجرای آن بوده‌اند، تصریح کرد: پروژه زندیه جزو پروژه‌های اصلی و مهم شهرداری شیراز است که پس از اخذ مجوزات لازم، فعالیت اجرایی آن با جدیت هرچه تمام در حال انجام است.  

اسدی هدف اصلی این طرح را ثبت جهانی بافت زندیه با محوریت ارگ کریمخان دانست و اظهار داشت: این پروژه در هسته مرکزی بافت تاریخی ـ فرهنگی شیراز برای استفاده شهروندان و گردشگران در دست احداث است.  

شهردار شیراز با اشاره به تقسیم‌بندی پروژه به دو فاز میدان نقاره‌خانه و میدان توپخانه، بیان داشت: همه تلاش ما این است که فاز اول (میدان نقاره‌خانه) را در ماه‌های آینده افتتاح کنیم و بلافاصله پس از آن، کار بر روی فاز دوم (میدان توپخانه) آغاز خواهد شد.  

وی این پروژه را با مساحتی حدود ۱۴ هزار متر مربع، فضایی فراملی و ارزشمند برای حضور مردم و برگزاری آیین‌های مختلف توصیف کرد که در همسایگی بناهای جهانی مانند ارگ کریمخان و بازار وکیل قرار دارد.  

اسدی با قدردانی از مساعدت مراجع مربوطه برای اخذ مصوبه این طرح پس از ۲۵ سال، پروژه زندیه را نگین انگشتری شهر شیراز خواند و تأکید کرد: هزینه در بافت تاریخی این شهر، یک سرمایه‌گذاری پرسود برای توسعه گردشگری است.  

شهردار شیراز در پایان به مردم نوید داد که به‌زودی شاهد افتتاح این پروژه فاخر خواهند بود که تحولی شگرف در رونق گردشگری قطب گردشگری ایران ایجاد خواهد کرد.  

